يويفا يعلن موقف ليون وكريستال بالاس من المشاركات الأوروبية في 2025-2026

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 19:02

كتب : FilGoal

يويفا

قررت هيئة المراقبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) موقف ليون الفرنسي وكريستال بالاس الإنجليزي من المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وتأهل الفريقان للمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، لكن مشاركة بالاس تهددت بسبب قواعد ملكية الأندية المتعددة التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تمنع مشاركة فريقين في بطولة واحدة يتقاسمان نفس الملكية.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استمرار ليون في الدوري الممتاز بعد قبول استئنافه ضد المشاكل المالية التي أضرت بالفريق الفرنسي وهددت مشاركاته الأوروبية.

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ويرفض الاتحاد الأوروبي مشاركة فريقان تابعان لنفس المالك في نفس البطولة، إلا بعد تقديم ما يثبت عكس ذلك.

وقرر الاتحاد الأوروبي (يويفا) مشاركة ليون في الدوري الأوروبي وكريستال بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي.

وبذلك يشارك في نوتنجهام فورست الموسم المقبل في الدوري الأوروبي عوضا عن بالاس.

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وكان ليون قد عوقب بالهبوط للدرجة الثانية الفرنسية بسبب عدم التزامه المالي ووصول الديون المتراكمة على النادي لما يفوق 500 مليون يورو.

وقرر الاتحاد الفرنسي مؤخرا قبول استئناف النادي وبقاءه في الدوري الفرنسي، هو ما أعاد فرص مشاركته الأوروبية.

وكان جون تكستور مالك ليون قد قرر الرحيل عن النادي الفرنسي والتركيز أكثر على بوتافوجو البرازيلي.

وسبق أن باع حصته في نادي كريستال بالاس والبالغة 43% إلى مواطنه وودي جونسون مالك نادي كرة القدم الأمريكية نيويورك جيتس.

الاتحاد الأوروبي الدوري الأوروبي دوري المؤتمر كريستال بالاس ليون
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