انتهى المسلسل؟ أورنيستين: أرسنال اتفق مع سبورتنج بشأن جيوكيريس

كشف دافيد أورنيستين الصحفي بمنصة ذا أثليتك عن اقتراب أرسنال وسبورتنج لشبونة من التوصل لاتفاق نهائي ضم فيكتور جيوكيريس.

وفقا لأورنيستين فإن أرسنال اتفق مع سبورتنج على ضم اللاعب مقابل 63.5 مليون يورو مع 10 ملايين كإضافات.

ويتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة حول الاتفاق الذي بات وشيكا وسيوقع اللاعب على عقد لمدة 5 مواسم.

وشارك المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 54 هدفا، وصناعة 13 هدف.

وينتهي عقد جيوكيريس في صيف 2028.

وسبق لجيوكيريس اللعب بقميص برايتون وسوانزي سيتي وكوفينتري في إنجلترا.

الأزمة الحالية مع رئيس النادي

وكشفت وسائل الإعلام البرتغالية، أن السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة أبلغ رئيس النادي فريدريكو فارانداس بعدم عودته من جديد للفريق.

وأوضحت الصحيفة سبب تدهور العلاقة بين جيوكيريس ورئيس النادي جاء بسبب عدم السماح للاعب بالرحيل بـ60 مليون يورو كما هو متفق عليه.

وقال رئيس سبورتنج لشبونة لوسائل الإعلام: "اللاعب لن يرحل بـ60 مليون".

وأوضح "هو ووكيله يعرفان المبلغ المطلوب من أجل الرحيل وأعتقد أن إغلاق سوق الانتقالات هو الحل المناسب لكل هذا".

وتغيب جيوكيريس عن تدريبات فريقه يوم السبت الماضي.

وأوضحت صحيفة ريكورد البرتغالية، أن إدارة النادي ستتخذ الإجراءات التأديبية مع اللاعب في الساعات القادمة، بسبب الغياب بدون إذن.

وتمسك فارانداس بالإبقاء عليه، حيث قال فارانداس في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت": "إذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب لضم جيوكيريس، فنحن مرتاحون لاستمراره معنا في الـ 3 سنوات القادمة".

وأضاف "إذا نصحه عبقري بأن هذه الطريقة ستضع الضغط عليّ ليجعل رحيله أمرا سهلا، فهو مخطئ تماما، لإنها ستجعل الأمور أكثر تعقيدا لرحيل اللاعب، لا يوجد أحد أهم من النادي".

وأتم "نحن هادئون، وكل شيء سيُحل بنهاية سوق الانتقالات، سيتم تغريمه غرامة باهظة وعليه أن يعتذر لزملائه".