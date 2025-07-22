خبر في الجول – المقاولون يضم الوحش ونجيب ثنائي الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 15:07

كتب : عمرو نبيل

عمر الوحش - الاتحاد

أتم نادي المقاولون العرب اتفاقه مع الاتحاد السكندري لضم عمر الوحش وشكري نجيب ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عمر الوحش

النادي : الاتحاد السكندري

شكري نجيب

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري
المقاولون العرب

وحسبما علم FilGoal.com فإن المقاولون اتفق مع الوحش للتعاقد معه لمدة موسمين ونجيب لثلاثة مواسم.

وقضى شكري نجيب النصف الأول من الموسم الماضي مع فاركو قبل أن ينتقل إلى زعيم الثغر في الشتاء الماضي.

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وإجمالا شارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاما 17 مباراة وسجل هدفا ولم يصنع.

وعلى الجانب الآخر لعب الوحش 20 مباراة مع الاتحاد السكندري في الموسم السابق وصنع هدفا ولم يسجل.

وكان المقاولون قد أعلن ضم 6 لاعبين في وقت سابق.

وتعاقد المقاولون مع كل من نادر هشام من مودرن سبورت وإسلام هشام من بتروجت ومحمود أبو جودة من حرس الحدود وأحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة ومحمد إسماعيل حامد من إنبي ومحمد فوزي من أبو قير للأسمدة.

وعاد المقاولون العرب للدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد تحت قيادة محمد مكي.

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