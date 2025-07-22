خبر في الجول – اتجاه لإلغاء المباراتين الوديتين لمنتخب مصر الثاني ضد سوريا

يقترب منتخب مصر الثاني من عدم خوض المباراتين الوديتين ضد سوريا.

وحسبما علم FilGoal.com فهناك اتجاه لإلغاء المباراتين الوديتين لمنتخب مصر الثاني أمام سوريا لأسباب تنظيمية.

وتعد مواجهة منتخب قطر وديا هي الأبرز حتى الآن.

وكشفت صحيفة الراية القطرية في وقت سابق عن تلقي الاتحاد القطري عرضا رسميا من نظيره المصري لإقامة مباراتين وديتين في توقف سبتمبر المقبل لمنتخب مصر الثاني.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العرب في قطر بديسمبر المقبل.

وأشار التقرير إلى تواصل الاتحاد المصري أيضا مع نظيره الكويتي لخوض مباراتين وديتين في حال تعذر الاتفاق على مواجهة منتخب قطر.

ويستعد المنتخب المصري تحت قيادة حلمي طولان، بطولة كأس العرب المقررة في الدوحة ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر البطولة في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن، والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.