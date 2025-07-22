خبر في الجول – اتجاه لإلغاء المباراتين الوديتين لمنتخب مصر الثاني ضد سوريا

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 14:23

كتب : محمد جمال

الأهلي - سيراميكا - حلمي طولان

يقترب منتخب مصر الثاني من عدم خوض المباراتين الوديتين ضد سوريا.

وحسبما علم FilGoal.com فهناك اتجاه لإلغاء المباراتين الوديتين لمنتخب مصر الثاني أمام سوريا لأسباب تنظيمية.

وتعد مواجهة منتخب قطر وديا هي الأبرز حتى الآن.

أخبار متعلقة:
العودة لكامب نو ستتأخر.. برشلونة يعلن مواجهة كومو في بطولة جوان جامبر على ملعب يوان كرويف كرة سلة – منتخب مصر يهزم إيران في بطولة لبنان الودية عودة بعد عامين في السودان.. مواجهة منتظرة بين الهلال والمريخ لحسم لقب بطولة النخبة مصدر من الاتحاد العربي لـ في الجول: لا نية لتأجيل كأس العرب.. ولم نحدد مصير بطولة الأندية

وكشفت صحيفة الراية القطرية في وقت سابق عن تلقي الاتحاد القطري عرضا رسميا من نظيره المصري لإقامة مباراتين وديتين في توقف سبتمبر المقبل لمنتخب مصر الثاني.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العرب في قطر بديسمبر المقبل.

وأشار التقرير إلى تواصل الاتحاد المصري أيضا مع نظيره الكويتي لخوض مباراتين وديتين في حال تعذر الاتفاق على مواجهة منتخب قطر.

ويستعد المنتخب المصري تحت قيادة حلمي طولان، بطولة كأس العرب المقررة في الدوحة ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر البطولة في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن، والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

قطر حلمي طولان سوريا منتخب مصر الثاني
نرشح لكم
خبر في الجول – المقاولون يضم الوحش ونجيب ثنائي الاتحاد السكندري حسين لبيب وأحمد سليمان يزوران حسن شحاتة بالمستشفى خبر في الجول - عرض إماراتي لرئيس لجنة الحكام المصرية وسيط كولومبوس لـ في الجول: النادي أتم اتفاقه مع الأهلي لشراء وسام أبو علي محمد علي بن رمضان: سأفعل ما يطلبه المدرب.. وهذا كان أفضل توقيت للانتقال إلى الأهلي كريم فؤاد: نسيت الإصابة تماما.. وهذا ما أركز عليه الآن عمر كمال: نتمناها بداية جيدة للموسم.. وهذه علاقتي مع أشرف بنشرقي السادس.. المقاولون العرب يضم نادر هشام
أخر الأخبار
خبر في الجول – المقاولون يضم الوحش ونجيب ثنائي الاتحاد السكندري 11 دقيقة | ميركاتو
حسين لبيب وأحمد سليمان يزوران حسن شحاتة بالمستشفى 16 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية: أهلي جدة يرفض اللعب في السوبر السعودي لتعويض الهلال.. وموقف الشباب 20 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - عرض إماراتي لرئيس لجنة الحكام المصرية 55 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – اتجاه لإلغاء المباراتين الوديتين لمنتخب مصر الثاني ضد سوريا 55 دقيقة | الكرة المصرية
كورييري ديلو سبورت: كلوب بروج يتوصل لاتفاق مع إنتر لضم نجل ستانكوفيتش ساعة | ميركاتو
وكيله: تشاكا يرغب في الانتقال لسندرلاند.. ونتمنى احترام ليفركوزن لرغبته ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: بولونيا يرفض عرض نوتنجهام لضم ندوي.. ونابولي في الخلفية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن
/articles/509776/خبر-في-الجول-اتجاه-لإلغاء-المباراتين-الوديتين-لمنتخب-مصر-الثاني-ضد-سوريا