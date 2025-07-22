كورييري ديلو سبورت: كلوب بروج يتوصل لاتفاق مع إنتر لضم نجل ستانكوفيتش
الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 14:08
كتب : FilGoal
توصل نادي كلوب بروج البلجيكي إلى اتفاق مع إنتر للتعاقد مع أليكساندر ستانكوفيتش.
أليكساندر ستانكوفيتش
النادي : إنتر
ويعد أليكساندر نجل ديان ستانكوفيتش نجم إنتر السابق.
وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فإن كلوب بروج توصل لاتفاق مع إنتر لضم أليكساندر ستانكوفيتش مقابل 10 ملايين يورو.
ووفقا للصحيفة فإن النيراتزوري وضع بند إعادة الشراء مقابل 23 مليون يورو أو الحصول على نسبة 10% من إعادة البيع المستقبلي.
وينتهي عقد أليكساندر ستانكوفيتش مع إنتر في صيف 2028.
وقضى اللاعب البالغ من العمر 19 عاما الموسم الماضي معارا إلى لوزيرن السويسري.
ويلعب ستانكوفيتش في مركز الوسط المدافع.
وشارك أليكساندر الموسم الماضي 40 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.
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