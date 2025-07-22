وكيله: تشاكا يرغب في الانتقال لسندرلاند.. ونتمنى احترام ليفركوزن لرغبته

تقرير: نيوم يقرر الخروج من سباق ضم تشاكا

سكاي: سندرلاند يتحرك لضم تشاكا.. ويواجه منافسة مع نيوم

سكاي: نيوم يتوصل لاتفاق مع تشاكا من أجل ضمه