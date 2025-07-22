وكيله: تشاكا يرغب في الانتقال لسندرلاند.. ونتمنى احترام ليفركوزن لرغبته
الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 14:00
كتب : FilGoal
كشف خوسي نوجويرا وكيل جرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن في الانتقال لسندرلاند.
جرانيت تشاكا
النادي : باير ليفركوزن
وقال نوجويرا عبر شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "توصلنا لاتفاق لانتقال تشاكا لساندرلاند، جرانيت يود العودة للدوري الإنجليزي ومتحمس بشأن سندرلاند ويود خوض تلك التجربة ونتمنى أن يحترم ليفركوزن رغبته وأن يتفق الناديان قريبا".
وينتهي عقد الدولي السويسري مع ليفركوزن في صيف 2028.
وخلال 49 مباراة بالموسم الماضي سجل تشاكا هدفين وصنع 7 أهداف مع ليفركوزن.
وشارك تشاكا أساسيا في جميع مباريات باير ليفركوزن خلال آخر موسمين عدا 3 مباريات فقط.
وسيتم السويسري المخضرم عامه الـ 33 في شهر سبتمبر المقبل.
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