خبر في الجول - مريم متولي تنتقل من الزمالك إلى الدوري الإيطالي للكرة الطائرة

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 12:02

كتب : محمد سمير

مريم متولي - سيدات الزمالك كرة طائرة

أتمت مريم متولي لاعبة الكرة الطائرة بفريق سيدات الزمالك ومنتخب مصر انتقالها إلى الدوري الإيطالي.

ويعتبر الدوري الإيطالي لسيدات الطائرة أحد الدوريات الكبرى في اللعبة.

وعلم FilGoal.com أن مريم متولي قد انتقلت إلى صفوف فريق UYBA بوستو أرسيتسيو الإيطالي لمدة موسمين.

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وبدأت المفاوضات منذ بداية الشهر الجاري مع تمسك نادي الزمالك باستمرار لاعبته التي كانت ترتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل 2025-2026.

وأتم النادي الإيطالي صفقة انتقال مريم متولي لمدة موسمين حتى يونيو 2027، ووافق الزمالك في النهاية على إتمام الصفقة بعد حصوله على مقابل مالي بالإضافة للاتفاق مع اللاعبة على عودتها للزمالك بعد نهاية الموسمين حال العودة إلى مصر بالتوقيع على تعاقد يخص موسم 2027-2028.

وسبق وأن توج فريق UYBA بوستو أرسيتسيو بألقاب الدوري الإيطالي والكأس والسوبر عام 2012. كما توج الفريق بلقب كأس الكؤوس الأوروبية ثلاث مرات من قبل آخرها في 2019.

وفي الموسم الماضي أنهى فريق UYBA بوستو أرسيتسيو الدور الرئيسي من الدوري الإيطالي المكون من 14 فريقا في المركز السادس بينما ودع مرحلة الإقصائيات من ربع النهائي.

وتعتبر مريم متولي - 26 عاما - واحدة من أبرز لاعبات منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة، وتوجت مع الزمالك بألقاب بطولة إفريقيا (ثلاث مرات) وكأس مصر (مرتان).

كما حصلت مريم متولي على جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا ثلاث مرات بينهم مرتين مع الزمالك ومرة عندما كانت في صفوف الأهلي.

وبشكل عام توجت مريم متولي بلقب إفريقيا 7 مرات من أصل 10 مشاركات لتصبح صاحبة الرقم القياسي في التتويج باللقب.

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