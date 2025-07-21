بعد نهاية عقده مع إنتر.. رد ستار يتعاقد مع أرناوتوفيتش

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 23:51

كتب : FilGoal

ماركو أرناوتوفيتش - إنتر

أعلن نادي رد ستار الصربي تعاقده مع ماركو أرناوتوفيتش لاعب إنتر السابق.

وانضم صاحب الـ 36 عاما إلى رد ستار في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع إنتر.

ووقع النجم النمساوي على عقد لمدة موسمين مع رد ستار.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 - أرناوتوفيتش يقود قائمة النمسا.. وغياب ألابا أصلح ما أهدره.. أرناوتوفيتش يقود إنتر للفوز على أتليتكو تشكيل دوري الأبطال – أرناوتوفيتش أساسي لأول مرة مع إنتر.. وبطل الدربي على الدكة أرناوتوفيتش يعود لإيطاليا بعد 12 عاما من بوابة بولونيا

وكان أرناوتوفيتش قد انضم لإنتر في 2023 قادما من بولونيا.

وشارك أرناوتوفيتش في 28 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين.

وبشكل عام لعب أرناوتوفيتش 65 مباراة بقميص إنتر وسجل 14 هدفا وصنع 5 آخرين.

وتوج أرناوتوفيتش مع إنتر بخمسة ألقاب خلال مرتين ارتدى بهما قميص الفريق.

ويشارك رد ستار في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل وسيلتقي غدا مع لينكولن ريد لمبس في الدور الثاني من التصفيات.

ماركو أرناوتوفيتش رد ستار إنتر
نرشح لكم
أزمة غريبة توقف تجديد عقد دي يونج مع برشلونة رومانو: حقيقة اهتمام برشلونة بضم رودريجو بعد انهيار انتقاله لطرابزون.. رومانو: ساؤول يقترب من الانضمام لـ فلامنجو ليكيب: تعويضا لرحيل مهاجمه.. مصطفى محمد على رادار نيس "بعيد المدى".. الدرعية يعلن ضم مهاجم نيس رسالة سيئة لمانشستر يونايتد.. تشيلسي يحدد سعر جاكسون "كل التفاصيل اكتملت" القادسية يتعاقد مع هداف الدوري الإيطالي سابقة تاريخية في الدوري الإسباني.. رئيس جديد للجنة الحكام وانفصال غير مسبوق
أخر الأخبار
أزمة غريبة توقف تجديد عقد دي يونج مع برشلونة 48 دقيقة | الدوري الإسباني
وسيط كولومبوس لـ في الجول: النادي أتم اتفاقه مع الأهلي لشراء وسام أبو علي ساعة | الدوري المصري
محمد علي بن رمضان: سأفعل ما يطلبه المدرب.. وهذا كان أفضل توقيت للانتقال إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
كريم فؤاد: نسيت الإصابة تماما.. وهذا ما أركز عليه الآن ساعة | الدوري المصري
عمر كمال: نتمناها بداية جيدة للموسم.. وهذه علاقتي مع أشرف بنشرقي ساعة | الدوري المصري
بعد نهاية عقده مع إنتر.. رد ستار يتعاقد مع أرناوتوفيتش ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: حقيقة اهتمام برشلونة بضم رودريجو ساعة | الدوري الإسباني
السادس.. المقاولون العرب يضم نادر هشام ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 2 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 3 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن 4 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج
/articles/509753/بعد-نهاية-عقده-مع-إنتر-رد-ستار-يتعاقد-مع-أرناوتوفيتش