بعد نهاية عقده مع إنتر.. رد ستار يتعاقد مع أرناوتوفيتش
الإثنين، 21 يوليه 2025 - 23:51
كتب : FilGoal
أعلن نادي رد ستار الصربي تعاقده مع ماركو أرناوتوفيتش لاعب إنتر السابق.
ماركو أرناوتوفيتش
النادي : ريد ستار بلجراد
وانضم صاحب الـ 36 عاما إلى رد ستار في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع إنتر.
ووقع النجم النمساوي على عقد لمدة موسمين مع رد ستار.
وكان أرناوتوفيتش قد انضم لإنتر في 2023 قادما من بولونيا.
وشارك أرناوتوفيتش في 28 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين.
وبشكل عام لعب أرناوتوفيتش 65 مباراة بقميص إنتر وسجل 14 هدفا وصنع 5 آخرين.
وتوج أرناوتوفيتش مع إنتر بخمسة ألقاب خلال مرتين ارتدى بهما قميص الفريق.
ويشارك رد ستار في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل وسيلتقي غدا مع لينكولن ريد لمبس في الدور الثاني من التصفيات.
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