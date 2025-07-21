الثاني.. مانشستر يونايتد يضم مبومو

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 22:20

كتب : FilGoal

برايان مبويمو لاعب برينتفورد

أعلن مانشتسر يونايتد تعاقده مع برايان مبومو قادما من برينتفورد.

برايان مبويمو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ووقع الجناح الكاميروني على عقد لمدة 5 مواسم حتى 2030 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وقال اللاعب بعد التوقيع مع مانشستر يونايتد: "بعدما علمت بوجود فرصة للانضمام لمانشستر يونايتد، كان يجب أن أستغل ذلك وأوقع مع فريق أحلامي والذي كبرت بقميصه".

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وواصل "عقليتي دائما هي أن أكون أفضل من الأمس، وأعلم أن لدي الروح والشخصية لأصل لمستوى آخر هنا والتعلم من روبن أموريم وألعب مع لاعبين عالميين".

وأضاف "الجميع أخبروني بالأجواء التي تصنع هنا والخطط الرائعة للمستقبل، هذا النادي كبير ولديه ملعب مذهب وجماهير رائعة ويجب علينا المنافسة على أقوى الألقاب".

وبحسب ذا أثليتك، فإن مانشستر يونايتد حصل على الضوء الأخضر من برينتفورد الذي وافق على انتقال مبومو مقابل 71 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح تقرير شبكة ذا أثليتك أن مبومو قرر الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وفضله على باقي الأندية التي ترغب في ضمه.

وأضاف التقرير أن أرسنال ونيوكاسل يونايتد وتوتنام مهتمون بضم المهاجم الكاميروني، لكنه فضل الانتقال إلى يونايتد.

يذكر أن يونايتد لن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل، بينما يشارك الثلاثي السابق ذكره في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح مبومو ثاني صفقات مانشستر يونايتد بعد التعاقد مع ماتيو كونيا.

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ضم المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا قادما من ولفرهامبتون.

برايان مبومو مانشستر يونايتد
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