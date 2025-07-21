الأغلى في اللعبة.. الكشف عن سعر محمد صلاح في فانتازي الدوري الإنجليزي

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

كشفت لعبة "فانتازي" الدوري الإنجليزي أسعار بعض اللاعبين استعدادا للموسم الجديد ومن بينهم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وحتى الآن لم يتم الكشف عن أسعار كل اللاعبين، ولكن يتم الإعلان عن بعض النجوم بشكل يومي لحين انطلاق اللعبة.

ويستمر محمد صلاح نجم ليفربول كأغلى لاعب في اللعبة من المواسم السابقة، بعدما جاء سعره 14.5 مليون.

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وأنهى صلاح الموسم الماضي مسجلا أكبر عدد من النقاط بين كل اللاعبين برصيد 344 نقطة.

كما تم الكشف عن سعر إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي وسعره 14 مليون.

بينما جاء سعر عمر مرموش نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي 8.5 مليون.

وتشهد لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي العديد من التغييرات في الموسم المقبل.

وينطلق الدوري الإنجليزي يوم 15 أغسطس المقبل، ويلعب ليفربول حامل اللقب في الجولة الأولى ضد بورنموث.

بينما يلعب مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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