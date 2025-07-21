موعد مباراة الأهلي والملعب التونسي اليوم.. والقناة الناقلة

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 12:44

كتب : FilGoal

مران الأهلي

يلتقي الأهلي أمام الملعب التونسي اليوم الإثنين، في أول مباريات الفريق الأحمر التحضيرية للموسم الجديد.

ويخوض فريق الأهلي معسكرا في تونس تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو تحضيرا للموسم الجديد.

وانتهى موسم الأهلي بعدما ودع كأس العالم للأندية من مرحلة المجموعات.

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وعلم FilGoal.com أن مدة المعسكر ستكون 10 أيام تبدأ من 18 يوليو الجاري.

ويلعب الأهلي أمام الملعب التونسي في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة الأهلي.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري في الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل.

ولم يتم تحديد موعد مباريات كأس السوبر المصري، وستبدأ الفرق المصرية مشاركتها القارية في شهر سبتمبر المقبل سواء بدوري الأبطال أو الكونفدرالية.

وجاء آخر معسكر خاضه الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد خارج مصر في النمسا والذي أقيم في سبتمبر 2023.

الأهلي الملعب التونسي معسكر تونس
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