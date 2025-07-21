خبر في الجول – كوكا ضمن الخيارات المطروحة لدعم هجوم الأهلي

دخل أحمد حسن "كوكا" لاعب لوهافر السابق ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أحمد حسن كوكا النادي : لو هافر الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن كوكا ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم صفوف الأهلي لتعويض الرحيل المحتمل لـ وسام أبو علي.

ويرغب اللاعب في العودة مجددا إلى الأهلي.

وانتهى عقد كوكا مع نادي لوهافر بنهاية الموسم الماضي.

وكشف اللاعب في وقت سابق خلال حديثه مع MBC مصر 2 عن مفاوضات الأهلي معه قائلا: " جرت محادثات ودية سابقا مع الأهلي قبل انضمام جراديشار للفريق في يناير، لكنها لم تصل للطابع الرسمي".

وأضاف "الأهلي بالنسبة لي مختلف وأنتظر فرصة العودة".

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مسيرته الكروية في الأهلي.

ورحل كوكا عن الأهلي عام 2011 صوب ريو أفي البرتغالي في فريق تحت 19 عاما.

وظل كوكا منذ ذلك الوقت في الكرة الأوروبية حتى نهاية الموسم المنقضي.

ولعب كوكا في النصف الثاني من الموسم الماضي رفقة لوهافر وساهم في تجنب فريقه الهبوط.

وخاض كوكا 16 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وكان كوكا رفقة ريو أفي البرتغالي في النصف الأول من الموسم السابق ولعب 11 مباراة وسجل هدفين.