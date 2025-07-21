أرسنال يعلن قميصه البديل لموسم 2025-2026

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 11:07

كتب : FilGoal

ٌقميص أرسنال للموسم الجديد

أعلن نادي أرسنال عن قميصه البديل للموسم الجديد 2025-2026 والمقدم من شركة أديداس.

وكشف أرسنال يوم الاثنين عن القميص الجديد المكون من البنفسجي والكحلي والأسود.

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ويكتمل هذا التصميم بشورت أساسي كحلي بالكامل بتفاصيل حمراء، وجوارب كحلية.

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وكان أرسنال قد كشف قميصه الأساسي قبل أسابيع.

Riccardo Calafiori and William Saliba modelling the new home kit

وأعاد أرسنال شعاره الكامل إلى صدر القميص بعدما اكتفى الموسم الماضي بوضع شعار المدفع فقط.

وشارك في بطولة المادة الدعائية نخبة من لاعبي فريقي الرجال والسيدات.

David Raya and Ethan Nwaneri

ويستخدم كل قميص أساسي أصلي تقنية adidas HEAT.RDY لتحسين الراحة والتحكم في الرطوبة، بما في ذلك دمج نسيج شبكي مُهيكل في المناطق الرئيسية وقماش مُصمم بتقنية ثلاثية الأبعاد في مؤخرة العنق لتوفير تهوية مُستمرة.

أرسنال
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