رومانو: حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد مع جيوكيريس

نفى الصحفي فابريزيو رومانو دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

فيكتور جيوكيريس النادي : سبورتنج لشبونة

جاء ذلك بعد انتشار أخبار اقتحام يونايتد للصفقة القريبة من أرسنال.

ووفقا لما ذكره رومانو، فإن الوكلاء يعرضون الأندية على اللاعب وهو يرفض متمسكا بأرسنال.

على الجانب الآخر ذكر الصحفي سايمون ستون أن هناك إحساس داخل مانشستر يونايتد بأنه يتم استخدام اسمه لتسريع مفاوضات أرسنال مع لشبونة.

وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية فإن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، و مدرب سبورتينج لشبونة السابق، قد سهل بنفسه التواصل مع ناديه السابق بسرعة كبيرة لضم جيوكيريس.

وقدم مانشستر يونايتد عرضا أكبر من عرض أرسنال، يصل إلى 80 مليون يورو لخطف الصفقة.

وكان الصحفي فابريزيو رومانو قد ذكر أن جيوكيريس اتفق مع أرسنال على عقد مدته 5 سنوات، ينتهي في صيف 2030.

السويدي أبلغ كل الأندية الأخرى برفضه، والمفاوضات بين أرسنال وسبورتينج تتقدم إلى المراحل النهائية بحسب المصدر ذاته.

ووفقا لسي إن إن فإن أرسنال وسبورتنج اقتربا من التوصل لاتفاق على انتقال اللاعب مقابل 65 مليون يورو مع وجود 15 آخرى كإضافات.

وشارك المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 54 هدفا، وصناعة 13 هدف.

وينتهي عقد جيوكيريس في صيف 2028.

وسبق لجيوكيريس اللعب بقميص برايتون وسوانزي سيتي وكوفينتري في إنجلترا.

الأزمة الحالية مع رئيس النادي

وكشفت وسائل الإعلام البرتغالية، أن السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة أبلغ رئيس النادي فريدريكو فارانداس بعدم عودته من جديد للفريق.

وأوضحت الصحيفة سبب تدهور العلاقة بين جيوكيريس ورئيس النادي جاء بسبب عدم السماح للاعب بالرحيل بـ60 مليون يورو كما هو متفق عليه.

وقال رئيس سبورتنج لشبونة لوسائل الإعلام: "اللاعب لن يرحل بـ60 مليون".

وأوضح "هو ووكيله يعرفان المبلغ المطلوب من أجل الرحيل وأعتقد أن إغلاق سوق الانتقالات هو الحل المناسب لكل هذا".

وتغيب جيوكيريس عن تدريبات فريقه يوم السبت الماضي.

وأوضحت صحيفة ريكورد البرتغالية، أن إدارة النادي ستتخذ الإجراءات التأديبية مع اللاعب في الساعات القادمة، بسبب الغياب بدون إذن.

وتمسك فارانداس بالإبقاء عليه، حيث قال فارانداس في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت": "إذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب لضم جيوكيريس، فنحن مرتاحون لاستمراره معنا في الـ 3 سنوات القادمة".

وأضاف "إذا نصحه عبقري بأن هذه الطريقة ستضع الضغط عليّ ليجعل رحيله أمرا سهلا، فهو مخطئ تماما، لإنها ستجعل الأمور أكثر تعقيدا لرحيل اللاعب، لا يوجد أحد أهم من النادي".

وأتم "نحن هادئون، وكل شيء سيُحل بنهاية سوق الانتقالات، سيتم تغريمه غرامة باهظة وعليه أن يعتذر لزملائه".