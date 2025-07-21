صفقة ثأرية.. الكشف عن سبب اهتمام ليفربول بضم رودريجو

يواصل ليفربول محاولاته لضم رودريجو نجم ريال مدريد.

ورغم رغبة رودريجو في البقاء مع الميرينجي، إلا أن إذاعة كادينا سير أشارت لرحيله المحتوم، نظرا لعدم وجود مكان له في خطط المدرب تشابي ألونسو.

على الجانب الآخر، أبرزت صحيفة آس أن ليفربول يملك نية ثأرية وراء هذه الصفقة.

يأتي ذلك بعد أن خسر النادي الإنجليزي معركة التعاقد مع أوريليان تشواميني وجود بيلينجهام وكيليان مبابي لصالح ريال مدريد، وأخيرا حصول الملكي على ترينت ألكساندر أرنولد ظهير الريدز بعد نهاية عقده.

وقبل أيام، أفادت صحيفة آس الإسبانية، أن ليفربول يخطط للتعاقد مع رودريجو في سوق الانتقالات الحالي.

وذلك في حال رحيل الكولومبي لويس دياز، فإن الريدز سيقدم عرضا رسميا لريال مدريد للحصول على خدمات رودريجو.

ويريد ريال مدريد الحصول على 100 مليون يورو من أجل بيع المهاجم البرازيلي في سوق الانتقالات الحالي.

وينتهي عقد رودريجو مع ريال مدريد صيف 2028.

رودريجو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس البرازيلي.

وانضم رودريجو إلى أكاديمية النادي في سن العاشرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017.

وفي يونيو 2018 أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في العام التالي.

وخاض رودريجو أول مباراة رسمية مع ريال مدريد في سبتمبر 2019.

وحقق مع ريال مدريد عدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات.

كما أصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول منذ عام 2019.

ولعب البرازيلي 270 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 68 هدفا.