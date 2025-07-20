قائمة ليفربول - غياب كييزا.. وتواجد الصفقات الجديدة بجولة آسيا التحضيرية

أعلن ليفربول قائمته التي ستخوض الجولة التحضيرية الآسيوية.

وشهدت القائمة استبعاد فيديريكو كييزا مما يشير إلى اقتراب رحيله عن الفريق.

وشارك كييزا في مباراة ودية ضد ستوك سيتي صباح اليوم وسجلا هدفا في فوز ليفربول بخمسة أهداف دون رد.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أليسون بيكر - فريدريك وودمان - جيورجي مامارداشفيلي - أرمين بيسكي

الدفاع: جو جوميز - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونستانتينوس تسيميكاس - أندرو روبيرتسون - ميلوس كيركيز - كونر برادلي

الوسط: واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيك ماك أليستر - كورت جونز - ريان جرافنبرخ - فلوريان فيرتز - ميسكيور - تايلر مورتون - ستيفنسون.

الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح - كودي جاكبو - هارفي إيليوت - بين دوك - نوجوموها - نيوني.

ويلعب ليفربول مباراتين وديتين خلال الرحلة الآسيوية ضد ميلان ويوكاهوما.

ويفتتح ليفربول موسمه بمواجهة كريستال بالاس في الدرع الخيرية يوم 10 أغسطس المقبل على ملعب ويمبلي.