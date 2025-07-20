الخامس.. الزمالك يتعاقد مع آدم كايد

الأحد، 20 يوليه 2025 - 21:22

كتب : FilGoal

آدم كايد بقميص الزمالك

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع آدم كايد لاعب بريدا الهولندي السابق.

ووقع اللاعب الفلسطيني على عقد لمدة 3 سنوات برفقة القلعة البيضاء.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - وصول آدم كايد لـ القاهرة تمهيدا للتوقيع لـ الزمالك لاعب الزمالك المحتمل - آدم كايد.. "صرخة" كشفت له ميزته وسلبية يعرفها وأرقام خادعة خبر في الجول - يصل خلال ساعات.. الزمالك يتمم اتفاقه مع آدم كايد لضمه تقرير سويدي: الفلسطيني آدم كايد يصل القاهرة خلال أسبوع للتعاقد مع الزمالك

وانتهى تعاقد كايد مع بريدا الهولندي بنهاية الموسم الماضي.

ولعب الفلسطيني المولود بالسويد مع بريدا لمدة موسمين.

لاعب الزمالك المحتمل - آدم كايد.. "صرخة" كشفت له ميزته وسلبية يعرفها وأرقام خادعة

وخلال الموسم الماضي شارك صاحب الـ 23 عاما مع بيردا في 17 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا.

وسبق لكايد المشاركة في 4 مباريات بقميص منتخب فلسطين وصنع ثلاثة أهداف خلالهم.

ويلعب كايد في مركز الجناح الأيسر.

وسبق للجناح الفلسطيني المشاركة مع منتخبات الأعمار السنية للسويد قبل أن يلعب مع منتخب فلسطين الأول.

وأعلن الزمالك ضم كل من المهدي سليمان وعمرو ناصر وأحمد شريف والأنجولي شيكو بانزا.

وعيّن الزمالك البلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا في الموسم المقبل خلفا لأيمن الرمادي.

وأصبح كايد خامس صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحاليا بعد التعاقد مع المهدي سليمان وشيكو بانزا وأحمد شريف وعمرو ناصر.

الزمالك آدم كايد
نرشح لكم
كادينا سير: بعد 6 أشهر في سيتي.. فيتور ريس على رادار جيرونا لاعب الزمالك المحتمل – تيدي أوكو.. تعلم المراوغات مع محرز ورفض البطولات الأوروبية رومانو: جالاتاسراي يتمم اتفاقه مع نابولي لضم أوسيمين.. بند يمنعه من العودة لإيطاليا نابولي يتعاقد مع مدافع بولونيا رومانو: مانشستر يونايتد يبدأ اتصالاته لإمكانية التعاقد مع حارس رويال أنتويرب البنك الأهلي يضم مصطفى شلبي من الزمالك تدخل أموريم يفاجئ أرسنال.. مانشستر يونايتد ينقض على جيوكيريس بعرض أكبر رومانو: برشلونة يتم صفقة راشفورد.. موعد وصوله وتقديمه المتوقع
أخر الأخبار
كادينا سير: بعد 6 أشهر في سيتي.. فيتور ريس على رادار جيرونا 2 دقيقة | ميركاتو
وكيله: صفقة مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي كانت صعبة جدا 2 دقيقة | الدوري المصري
كايد: الانضمام للزمالك كان حلم والدي.. وأسعى للتتويج بجميع البطولات 9 دقيقة | الدوري المصري
لاعب الزمالك المحتمل – تيدي أوكو.. تعلم المراوغات مع محرز ورفض البطولات الأوروبية 14 دقيقة | ميركاتو
الشناوي: لم نحظَ بفترة إعداد منذ زمن.. وهذه رسالتي للراحلين 24 دقيقة | الدوري المصري
منتخب مصر للشباب يتعادل مع الكويت الأولمبي وديا 35 دقيقة | منتخب مصر
رومانو: جالاتاسراي يتمم اتفاقه مع نابولي لضم أوسيمين.. بند يمنعه من العودة لإيطاليا 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأولى في معسكر تونس.. المصري يتعادل مع الصفاقسي وديا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن
/articles/509659/الخامس-الزمالك-يتعاقد-مع-آدم-كايد