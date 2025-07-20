رومانو: مانشستر يونايتد يبدأ اتصالاته لإمكانية التعاقد مع حارس رويال أنتويرب

بدأ مانشستر يونايتد تواصله مع رويال أنتويرب البلجيكي لبحث إمكانية التعاقد مع حارس مرماه سيني لامينس.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن مانشستر يونايتد أجرى محادثات أولية للاستفسار عن سعر الحارس صاحب الـ23 عامًا.

ويضع مانشستر يونايتد لامينس كأحد أبرز الأسماء التي يراقبها لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

كما يتواجد إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، ضمن الخيارات المتاحة، ولكن تكلفته ستكون أكبر.

وتعرض أندري أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، لإصابة ستبعده عن بداية الموسم.

وانضم لامينس إلى رويال أنتويرب قادمًا من كلوب بروج في 2023.

وخلال الموسم الماضي، لعب لامينس 44 مباراة بقميص رويال أنتويرب، وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات، واستقبل 56 هدفًا.

وسبق للحارس دخول قائمة منتخب بلجيكا الأول مرتين، لكنه لم يشارك حتى الآن في أي مباراة دولية.