روجيري: اللعب مع جريزمان وألفاريز يصيبني بالقشعريرة.. وهذا سبب تلقيبي بالنمر

الأحد، 20 يوليه 2025 - 19:04

كتب : FilGoal

ماتيو روجيري لاعب أتليتكو مدريد

كشف ماتيو روجيري لاعب أتلتيكو مدريد سبب تلقيبه بالنمر.

ماتيو روجيري

النادي : أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

وأعلن أتلتيكو مدريد التعاقد مع روجيري قادما من أتالانتا.

وقال روجيري في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "سعيد جدا بالتواجد في أتلتيكو مدريد، هذا حلم تحول إلى حقيقة".

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وواصل: "عندما سمعت عن احتمالية الذهاب إلى أتلتيكو مدريد شعرت بالسعادة مباشرة لأنني لم أتوقع ذلك على الإطلاق، كنت أطير من الفرحة ولم أستغرق وقتًا لأقول نعم".

وتابع: "يسمونني بالنمر لأن هذا يعبر عن طريقة لعبي، القوة والشخصية، ومن هنا جاء ذلك اللقب".

وكشف: "أعرف أنني ذاهب إلى فريق يملك لاعبين عالميين، عندما أفكر في أنني سألعب مع جريزمان وألفاريز والباقين، أشعر بالقشعريرة، وعندما أفكر في جميع التضحيات التي بذلتها أنا وعائلتي، يكون الأمر رائعًا، أنا فخور باللعب مع زملاء بذلك المستوى".

وأتم: "اللعب تحت قيادة سيميوني يملؤني بالفخر، أعتقد أنه أحد أفضل المدربين في العالم، وأتمنى أن أكون جاهزًا للظهور مع الفريق وبدء تلك المغامرة".

أتلتيكو مدريد ماتيو روجيري
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