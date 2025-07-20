فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يحدد سعر بيع تيموثي وياه

الأحد، 20 يوليه 2025 - 18:28

كتب : FilGoal

تيموثي وياه - يوفنتوس

حدد نادي يوفنتوس الإيطالي سعر بيع لاعبه الأمريكي تيموثي وياه، وذلك بعدما طلب نادي مارسيليا الفرنسي التعاقد معه.

وكشف موقع "فوتبول إيطاليا" عن السعر الذي حدده يوفنتوس لبيع لاعبه وهو أكثر من 15 مليون يورو شاملة الإضافات.

ويحرص مارسيليا على إتمام الصفقة في أقرب وقت وتجري الآن المفاوضات بين الناديين لتحديد شكل الصفقة.

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سواء بالانتقال المباشر أو الإعارة مع بند إلزام الشراء.

وياه البالغ من العمر 25 عاما انضم لصفوف يوفنتوس في عام 2023 قادما من ليل الفرنسي مقابل 14 مليون يورو.

ولعب وياه مع يوفنتوس الموسم الماضي 43 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

مارسيليا يوفنتوس الدوري الإيطالي تيموثي وياه
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