الشرق الأوسط: الهلال يُصر على الانسحاب من كأس السوبر السعودي

الأحد، 20 يوليه 2025 - 18:02

كتب : FilGoal

الهلال - دقيقة صمت لوفاة ديوجو جوتا

أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن نادي الهلال يصر على الانسحاب من كأس السوبر السعودي، رغم المحاولات التي بُذلت في الفترة الأخيرة من أجل إقناع إدارة الهلال بالتراجع عن القرار.

وتقام البطولة في هونج كونج خلال الفترة من 19 وحتى 23 أغسطس المقبل.

وذكر التقرير أن نادي الهلال لا يزال مصراً على عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي لرغبته في إراحة لاعبيه دون ضغوط قبل بداية الموسم ولتجنب الإرهاق.

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وقدم النادي الأزرق خطاب اعتذاره خلال الأسبوع الماضي، حيث برر ذلك بحالة الإرهاق الكبيرة التي تعرض لها الفريق في كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة واختتمت منتصف الشهر الجاري.

إذ بلغ الهلال الدور الربع النهائي من البطولة وخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين لهدف.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية في وقت سابق أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حاول إقناع مسؤولي الهلال بالمشاركة "التزاما بالبنود التعاقدية مع البلد المستضيف التي تضمنت أسماء الفرق ونجومها المقرر حضورهم".

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد السعودي لم يبت في اعتذار الهلال حتى الآن.

وفي حال لم يشارك الهلال فمن المنتظر أن يتعرض لعقوبات وهي حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة إذ تأهل لها، وغرامة مالية.

ومن المنتظر أن يلتقي النصر والهلال يوم 19 أغسطس، ثم القادسية والهلال في اليوم الثاني.

ويستضيف ملعب هونج كونج الدولي جميع المباريات والنهائي الذي سيقام يوم 23 أغسطس.

يذكر أن الهلال شارك في كأس العالم للأندية 2025 والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية ووصل لربع النهائي.

الهلال السوبر السعودي
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