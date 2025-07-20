مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نتفاوض مع المصري لضم لاعبه.. ومركز آخر يحتاج للتدعيم

الأحد، 20 يوليه 2025 - 16:24

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أوضح مصدر من الاتحاد السكندري كيف يفكر النادي إنهاء سوق الانتقالات الصيفية الحالية تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني.

وأعلن زعيم الثغر منذ قليل عن ضم جون إيبوكا في صفقة انتقال حر من المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "الاتحاد يتفاوض مع المصري لضم أتدجيكو سامادو لاعب خط وسط الفريق البورسعيدي".

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وأضاف "في حال ضم لاعب وسط منتخب بنين، سيتبقى مركز قلب الدفاع فقط لتدعيمه في الصيف الجاري".

وسبق أن علم FilGoal.com أن نبيل الكوكي مدرب المصري أبلغ النادي بمنح الضوء الأخضر لرحيل سامادو.

ولم يسافر الدولي البنيني مع بعثة المصري إلى تونس لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

سامادو أتدجيكو انضم للمصري قادما من نادي باني جانسي البنيني ولعب 19 مباراة بقميص الفريق البورسعيدي.

وأبرم الاتحاد عدة تعاقدات وهي محمد توني ومحمد متولي كناريا ومحمود عجيب ونور علاء وعبد الرحمن بودي ومحمد سامي من سيراميكا كليوباترا.

كما ضم محمود عبد الرحيم "جنش" من مودرن سبورت وأحمد محمود من الزمالك، وإسحاق سافيور وأخيرا إيبوكا.

وبذلك وصل عدد تعاقدات زعيم الثغر لـ 10 صفقات في الصيف الحالي.

فيما رحل المهدي سليمان بعد نهاية عقده، ومحمد المغربي لسيراميكا كليوباترا وكريم يحيى لطلائع الجيش.

وسبق أن كشف مصدر من النادي السكندري استبعاد الثنائي عمر الوحش وشكري نجيب من حسابات سامي.

الاتحاد السكندري سامادو أتيدجكو المصري
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