خبر في الجول - الكوكي يوصي برحيل ثنائي المصري

أبلغ التونسي نبيل الكوكي مدرب المصري إدارة ناديه بقراره بشأن الثنائي أمادو باه و سامادو أتدجيكو.

ويواصل المصري ترتيب أوراقه الفنية تحضيرا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نبيل الكوكي مدرب المصري يمنح ناديه الضوء الأخضر لرحيل أمادو باه و سامادو أتدجيكو بعد خروجهما من حساباته الفنية.

ويستعد المصري للموسم الجديد تحت قيادة الكوكي بعدما قاد الفريق البورسعيدي في الموسم السابق كل من علي ماهر ثم التونسي أنيس بوجلبان وأخيرا ميمي عبد الرازق.

سامادو أتدجيكو انضم للمصري قادما من نادي باني جانسي البنيني ولعب 19 مباراة بقميص الفريق البورسعيدي.

فيما انضم أمادو باه قادما من دينامو أوتو الروماني ولعب 36 مباراة وسجل 3 أهداف.

وأتم المصري اتفاقه مع عمر الساعي لاعب وسط الأهلي للانضمام للفريق في الموسم المقبل.

وأنهى المصري الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.