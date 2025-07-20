الكشف عن منافسي الأهلي في وديات تونس.. والقناة الناقلة

أعلنت قناة الأهلي بث مباريات الفريق الودية خلال معسكره بتونس.

ويخوض فريق الأهلي معسكرا في تونس تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو تحضيرا للموسم الجديد.

وانتهى موسم الأهلي بعدما ودع كأس العالم للأندية من مرحلة المجموعات.

وعلم FilGoal.com أن مدة المعسكر ستكون 10 أيام تبدأ من 18 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المواجهات التالية:

يوم 21 يوليو ضد الملعب التونسي

يوم 25 يوليو ضد البنزرتي

وتبث قناة الأهلي المباراتين في الثامنة مساء من يومي 21 و25 يوليو.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري في الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل.

ولم يتم تحديد موعد مباريات كأس السوبر المصري، وستبدأ الفرق المصرية مشاركتها القارية في شهر سبتمبر المقبل سواء بدوري الأبطال أو الكونفدرالية.

وجاء آخر معسكر خاضه الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد خارج مصر في النمسا والذي أقيم في سبتمبر 2023.