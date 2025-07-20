الكشف عن منافسي الأهلي في وديات تونس.. والقناة الناقلة

الأحد، 20 يوليه 2025 - 16:08

كتب : FilGoal

مران الأهلي في تونس

أعلنت قناة الأهلي بث مباريات الفريق الودية خلال معسكره بتونس.

ويخوض فريق الأهلي معسكرا في تونس تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو تحضيرا للموسم الجديد.

وانتهى موسم الأهلي بعدما ودع كأس العالم للأندية من مرحلة المجموعات.

أخبار متعلقة:
الأعلى للإعلام يقرر استدعاء الممثل القانوني لمجلة الأهلي محمد حمدي يكشف حقيقة طلب الأهلي ضمه.. وموقف إنبي من العروض الأوروبية الأهلي يتدرب على فترتين في معسكر تونس.. ومحاضرة بين ريبيرو واللاعبين الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج

وعلم FilGoal.com أن مدة المعسكر ستكون 10 أيام تبدأ من 18 يوليو الجاري.

Image

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المواجهات التالية:

يوم 21 يوليو ضد الملعب التونسي

يوم 25 يوليو ضد البنزرتي

وتبث قناة الأهلي المباراتين في الثامنة مساء من يومي 21 و25 يوليو.

Image

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري في الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل.

ولم يتم تحديد موعد مباريات كأس السوبر المصري، وستبدأ الفرق المصرية مشاركتها القارية في شهر سبتمبر المقبل سواء بدوري الأبطال أو الكونفدرالية.

وجاء آخر معسكر خاضه الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد خارج مصر في النمسا والذي أقيم في سبتمبر 2023.

الأهلي تونس الملعب التونسي البنزرتي
نرشح لكم
اليوم السعودية: أمير توفيق يتولى منصب مدير قطاع التسويق بأهلي جدة خبر في الجول - للانتقال لـ البنك.. مصطفى شلبي يستعد للحصول على الاستغناء من الزمالك مصدر من لوزيرن لـ في الجول: تيدي أوكو في طريقه لـ الزمالك خبر في الجول - البنك الأهلي يبلغ ربيع بالموافقة على انتقاله لـ الزمالك مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نتفاوض مع المصري لضم لاعبه.. ومركز آخر يحتاج للتدعيم كريم وليد إلى سيراميكا كليوباترا الأعلى للإعلام يقرر استدعاء الممثل القانوني لمجلة الأهلي خبر في الجول - مدافع الزمالك إلى غزل المحلة
أخر الأخبار
اليوم السعودية: أمير توفيق يتولى منصب مدير قطاع التسويق بأهلي جدة 8 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - للانتقال لـ البنك.. مصطفى شلبي يستعد للحصول على الاستغناء من الزمالك 16 دقيقة | الدوري المصري
ليفربول يكتسح ستوك بخماسية خلف أبواب مغلقة.. واستبعاد لويس دياز 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من لوزيرن لـ في الجول: تيدي أوكو في طريقه لـ الزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - البنك الأهلي يبلغ ربيع بالموافقة على انتقاله لـ الزمالك 43 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نتفاوض مع المصري لضم لاعبه.. ومركز آخر يحتاج للتدعيم 54 دقيقة | الدوري المصري
كريم وليد إلى سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
الكشف عن منافسي الأهلي في وديات تونس.. والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509639/الكشف-عن-منافسي-الأهلي-في-وديات-تونس-والقناة-الناقلة