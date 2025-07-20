سكاي: فشل مفاوضات سندرلاند وساسولو بشأن أرماند لورينت

فشلت مفاوضات انتقال الفرنسي أرماند لورينت لاعب ساسولو إلى سندرلاند.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن الناديين لم يتوصلا لاتفاق نهائي لضم لاعب منتخب فرنسا للشباب.

ورغم سفر الجناح الفرنسي للبرتغال للحاق بمعسكر سندرلاند أمس السبت إلا أنه سيعود الآن لساسولو في إيطاليا.

وأشارت التقارير إلى أن سندرلاند كان سيضم اللاعب مقابل 20 مليون يورو.

وأتم سندرلاند بالفعل 6 صفقات حتى الآن مقابل 115 مليون يورو.

وضم سندرلاند حتى الآن كل من بشكل رسمي حبيب ديارا وسيمون أدينجرا وإنزو لو في وشمس الدين طالبي ونوا صاديقي ورينيلدو ماندافا.

وساهم اللاعب الفرنسي في صعود ساسولو إلى الدوري الإيطالي بعداما شارك في 34 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 6 آخرين.

وصعد الفريق الملقب بالقطط السوداء إلى بريميرليج رفقة بيرنلي وليدز يونايتد.