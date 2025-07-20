راحة 24 ساعة للاعبي الزمالك من معسكر العاصمة الإدارية

الأحد، 20 يوليه 2025 - 13:27

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

الزمالك معسكر الزمالك يانيك فيريرا
نرشح لكم
خبر في الجول - سيراميكا يرسل عرضا لـ وفاق سطيف لضم بوشامة خبر في الجول - الزمالك يقترب من ضم تيدي أوكو.. واتفاق على بنود شخصية وأمر يعطلها خبر في الجول - بعد رحيل جودوين.. طلائع الجيش يتمم اتفاقه مع زكريا بحرو محمد حمدي يكشف حقيقة طلب الأهلي ضمه.. وموقف إنبي من العروض الأوروبية اتحاد الكرة يستهدف منح 2250 مدربا رخصا تدريبية استبعاد رباعي النصر السعودي من معسكر النمسا الأهلي يتدرب على فترتين في معسكر تونس.. ومحاضرة بين ريبيرو واللاعبين ربيعة: راوغت وسام أبو علي وهذا ما قاله لي حينها
أخر الأخبار
النصر يتراجع عن قرار استبعاد لاعبه من معسكر النمسا دقيقة | سعودي في الجول
تقرير برتغالي: جيوكيريس يقترب من مانشستر يونايتد 7 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - سيراميكا يرسل عرضا لـ وفاق سطيف لضم بوشامة 10 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: فشل مفاوضات سندرلاند وساسولو بشأن أرماند لورينت 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يقترب من ضم تيدي أوكو.. واتفاق على بنود شخصية وأمر يعطلها 48 دقيقة | الدوري المصري
رغم اهتمام النصر.. بونيفاس يؤكد البقاء مع ليفركوزن ساعة | سعودي في الجول
راحة 24 ساعة للاعبي الزمالك من معسكر العاصمة الإدارية ساعة | الدوري المصري
تقرير: لويس دياز يقترب من بايرن مقابل 75 مليون يورو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509625/راحة-24-ساعة-للاعبي-الزمالك-من-معسكر-العاصمة-الإدارية