خبر في الجول - بعد رحيل جودوين.. طلائع الجيش يتمم اتفاقه مع زكريا بحرو

الأحد، 20 يوليه 2025 - 13:13

كتب : عمرو نبيل

زكريا بحرو - نهضة الزمامرة

أتم نادي طلائع الجيش اتفاقه مع المغربي زكريا بحرو لقيادة هجوم الفريق الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه من المنتظر وصول مهاجم نهضة الزمامرة المغربي إلى القاهرة خلال أيام لإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود.

المهاجم صاحب الـ 28 عاما سجل 7 أهداف وصنع 3 في 25 مباراة الموسم الماضي بجميع المسابقات.

وارتدى بحرو قمصان فرق الاتحاد سلا ومولودية وجدة.

وخلال 4 مواسم قضاها في الدوري المغربي سجل بحرو 15 هدفا وصنع 12 في 91 مباراة.

مولودية وجدة يضم زكرياء بحرو لثلاث سنوات

ويأتي انضمام بحرو المنتظر لتعويض رحيل النيجيري جودوين شيكا صوب مودرن سبورت.

وسبق أن كشف FilGoal.com توصل طلائع الجيش لضم غيث المدادحة لاعب الجزيرة الأردني.(طالع التفاصيل)

واحتل طلائع الجيش المركز الثالث في مجموعة الهبوط.

وأعلن اتحاد الكرة عن انطلاق الموسم الجديد في 8 أغسطس المقبل، على أن تُقام الأدوار التمهيدية لكأس مصر وكأس عاصمة مصر في فترات توقف المنتخب.

ويقود هيثم شعبان تدريب طلائع الجيش خلال الموسم المقبل.

طلائع الجيش نهضة الزمامرة زكريا بحرو
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