خبر في الجول - طلائع الجيش يتمم اتفاقه لضم الأردني غيث المدادحة

السبت، 19 يوليه 2025 - 16:52

كتب : عمرو نبيل

غيث المدادحة

أتم طلائع الجيش اتفاقه مع الجزيرة الأردني لضم لاعبه غيث المدادحة.

ويُجيد المدادحة اللعب في مركز الوسط الهجومي.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيوقع مع طلائع الجيش لمدة موسمين.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - محمد عاطف لاعب الزمالك ينتقل إلى طلائع الجيش معارًا خبر في الجول - طلائع الجيش يتوصل لاتفاق لضم إسماعيل أورو أوجورو خبر في الجول - طلائع يجدد عقدي عمرو طارق وخالد عوض خبر في الجول - طلائع الجيش يتوصل لاتفاق لضم كريم يحيى

وشارك صاحب الـ25 عامًا في 17 مباراة خلال الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف وصنع 3 آخرين.

ولم يسبق لمدادحة الانضمام لمنتخب الأردن.

واحتل طلائع الجيش المركز الثالث في مجموعة الهبوط.

وأعلن اتحاد الكرة عن انطلاق الموسم الجديد في بدايات أغسطس، على أن تُقام الأدوار التمهيدية لكأس مصر وكأس عاصمة مصر في فترات توقف المنتخب.

ويقود هيثم شعبان تدريب طلائع الجيش خلال الموسم المقبل.

غيث المدادحة طلائع الجيش الجزيرة الأردني
نرشح لكم
مصدر مقرب من وسام لـ في الجول: كولومبوس يستعد لتقديم عرض أعلى لـ الأهلي خبر في الجول - حرس الحدود يضم مهاب ياسر لاعب الزمالك مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة إلغاء بند اعتبار الفلسطيني كلاعب محلي وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: هناك تطورات في المفاوضات مع الأهلي حول وسام أبو علي الأهلي يعلن رحيل أمير توفيق عن شركة كرة القدم خبر في الجول - حرس الحدود يتمم اتفاقه لضم محمد بيومي في صفقة انتقال حر خبر في الجول - خلاف حول تجديد العقد وراء غياب محمود جاد عن معسكر المصري في تونس خبر في الجول - سموحة يقترب من ضم اللمبي
أخر الأخبار
مصدر مقرب من وسام لـ في الجول: كولومبوس يستعد لتقديم عرض أعلى لـ الأهلي 4 دقيقة | ميركاتو
وصلت تعاقداته 115 مليون يورو.. رومانو: لورينتي يطير لإنجلترا للانضمام لـ سندرلاند 7 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر دي بروين عن ارتداء القميص 10 مع نابولي.. وسبب انتقاله لبطل إيطاليا 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: برشلونة يصل لمرحلة متقدمة لضم راشفورد من مانشستر يونايتد 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - طلائع الجيش يتمم اتفاقه لضم الأردني غيث المدادحة ساعة | الدوري المصري
النني: عازمون على تحقيق أهداف الجزيرة في الموسم الجديد ساعة | المحترفون
خبر في الجول - حرس الحدود يضم مهاب ياسر لاعب الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة إلغاء بند اعتبار الفلسطيني كلاعب محلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509564/خبر-في-الجول-طلائع-الجيش-يتمم-اتفاقه-لضم-الأردني-غيث-المدادحة