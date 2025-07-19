خبر في الجول - طلائع الجيش يتمم اتفاقه لضم الأردني غيث المدادحة
السبت، 19 يوليه 2025 - 16:52
كتب : عمرو نبيل
أتم طلائع الجيش اتفاقه مع الجزيرة الأردني لضم لاعبه غيث المدادحة.
ويُجيد المدادحة اللعب في مركز الوسط الهجومي.
وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيوقع مع طلائع الجيش لمدة موسمين.
وشارك صاحب الـ25 عامًا في 17 مباراة خلال الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف وصنع 3 آخرين.
ولم يسبق لمدادحة الانضمام لمنتخب الأردن.
واحتل طلائع الجيش المركز الثالث في مجموعة الهبوط.
وأعلن اتحاد الكرة عن انطلاق الموسم الجديد في بدايات أغسطس، على أن تُقام الأدوار التمهيدية لكأس مصر وكأس عاصمة مصر في فترات توقف المنتخب.
ويقود هيثم شعبان تدريب طلائع الجيش خلال الموسم المقبل.
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