رومانو: إريك بايلي يقترب من الانضمام إلى النجمة السعودي
الأحد، 20 يوليه 2025 - 12:59
كتب : FilGoal
اقترب نادي النجمة من التعاقد مع المدافع الإيفواري إيريك بايلي في صفقة انتقال حر، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات.
إريك بايلي
النادي : فياريال
وسينتقل بايلي إلى النجمة بعد انتهاء عقده مع نادي فياريال الإسباني.
يذكر أن نادي النجمة صعد حديثا إلى الدوري السعودي الممتاز.
وشارك بايلي مع فياريال الموسم الماضي، في 12 مباراة فقط.
وتنقل بايلي بين أندية أوروبية عديدة، بداية من إسبانيول ثم فياريال قبل أن ينتقل إلى فريق مانشستر يونايتد.
وقضى بايلي مع الشياطين الحمر أطول فترة احتراف له.
كما ذهب معاراً للدوري الفرنسي عبر فريق مارسيليا، لينتقل بعدها لفريق بشكتاش التركي، ومنه يعود إلى فياريال مرة أخرى.
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