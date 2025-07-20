الصفقة الرابعة.. وست هام يضم كايل ووكر بيتيرز

الأحد، 20 يوليه 2025 - 12:27

كتب : FilGoal

كايل ووكر بيتيرز - وست هام

أعلن وست هام يونايتد ضم الإنجليزي كايل ووكر بيتيرز في صفقة انتقال حر.

كايل ووكر بيتيرز

النادي : وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

وانضم الظهير البالغ 28 عاما بعقد يمتد لـ 3 مواسم بعد رحيله عن ساوثامبتون.

وخاض بيتيرز ما يقارب 150 مباراة في الدوري الإنجليزي قبل أن ينضم لكتيبة جراهام بوتر.

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وسيرتدي الظهير الأيمن القميص رقم 2 مع الفريق المُلقب بـ "الهامرز".

وقال بيتيرز عبر الموقع الرسمي: "متحمس للغاية، أشعر أن الأمر طال انتظاره بعدما ارتبط اسمي بالانتقال إلى النادي سابقا، وأنا سعيد جدا بوجودي هنا الآن".

وأضاف "تحدثت مع جراهام بوتر، وكان له دور كبير في اتخاذي لهذا القرار. لطالما أعجبتني طريقته كمدرب، وأعتقد أنها ستناسبني تماما".

وبدأ ووكر بيتيرز مسيرته مع توتنام وانتقل في 2020 لساوثامبتون.

وسبق أن مثّل منتخب إنجلترا في مباراتين دوليتين في 2022 تحت قيادة جاريث ساوثجيت.

وأصبح بيتيرز رابع صفقات الهامرز بعد جان كلير توديبو من نيس ودانيل كامينجز من سيلتك وهاجي ماليك ضيوف من سيلافيا براج.

في المقابل رحل عن الفريق كل من آرون كريسويل ولوكاس فابيانسكي وفلاديمير كوفال وداني إنجز وكورت زوما ومحمد قدوس.

وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الـ 14 برصيد 43 نقطة.

وست هام الدوري الإنجليزي كايل ووكر بيتيرز
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