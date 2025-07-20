الصفقة الرابعة.. وست هام يضم كايل ووكر بيتيرز

أعلن وست هام يونايتد ضم الإنجليزي كايل ووكر بيتيرز في صفقة انتقال حر.

وانضم الظهير البالغ 28 عاما بعقد يمتد لـ 3 مواسم بعد رحيله عن ساوثامبتون.

وخاض بيتيرز ما يقارب 150 مباراة في الدوري الإنجليزي قبل أن ينضم لكتيبة جراهام بوتر.

وسيرتدي الظهير الأيمن القميص رقم 2 مع الفريق المُلقب بـ "الهامرز".

وقال بيتيرز عبر الموقع الرسمي: "متحمس للغاية، أشعر أن الأمر طال انتظاره بعدما ارتبط اسمي بالانتقال إلى النادي سابقا، وأنا سعيد جدا بوجودي هنا الآن".

وأضاف "تحدثت مع جراهام بوتر، وكان له دور كبير في اتخاذي لهذا القرار. لطالما أعجبتني طريقته كمدرب، وأعتقد أنها ستناسبني تماما".

West Ham United is delighted to announce the signing of England international defender Kyle Walker-Peters ✍️ — West Ham United (@WestHam) July 20, 2025

وبدأ ووكر بيتيرز مسيرته مع توتنام وانتقل في 2020 لساوثامبتون.

وسبق أن مثّل منتخب إنجلترا في مباراتين دوليتين في 2022 تحت قيادة جاريث ساوثجيت.

وأصبح بيتيرز رابع صفقات الهامرز بعد جان كلير توديبو من نيس ودانيل كامينجز من سيلتك وهاجي ماليك ضيوف من سيلافيا براج.

في المقابل رحل عن الفريق كل من آرون كريسويل ولوكاس فابيانسكي وفلاديمير كوفال وداني إنجز وكورت زوما ومحمد قدوس.

وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الـ 14 برصيد 43 نقطة.