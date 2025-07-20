أماد ديالو: سنفوز كثيرا في الموسم المقبل مع أموريم

يثق أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد في قدرة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية الموسم المقبل.

واستهل يونايتد المباريات التحضيرية للموسم الجديد بتعادل سلبي مع ليدز يونايتد أمس السبت.

وقال ديالو: "أن نكون في أول 5 مراكز الموسم المقبل سيكون جيدا، آمل أن نحقق ذلك في نهاية الموسم لأنني أعتقد أننا نستحق ذلك".

وأضاف "على الجماهير أن تكون صبورة معنا، هناك مدرب جديد مع لاعبين جدد وأفكار جديدة، ونعلم أن الموسم الماضي لم يكن جيدا".

وواصل "لكن أعتقد أننا سنفوز كثيرا في الموسم المقبل مع أموريم وآمل أن نحقق الكثير من الأشياء الجيدة بنهاية الموسم".

وشهد لقاء يونايتد ضد ليدز مشاركة الثنائي الجديد ماتيوس كونيا ودييجو ليون.

ويستعد يونايتد لخوض سلسلة من المباريات الودية خلال الفترة التحضيرية للموسم المقبل.

وسيواجه يونايتد كل من وست هام وبورنموث وإيفرتون ثم يختتم الوديات بلقاء فيورنتينا الإيطالي يوم 9 أغسطس المقبل.

يذكر أن يونايتد أنهى موسم 2024-25 في المركز الـ 15 وهو الأسوأ للشياطين الحمر منذ 1974.

وخسر الفريق نهائي الدوري الأوروبي لصالح توتنام بهدف دون مقابل وهو ما يعني غيابهم عن المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

ويبدأ مانشستر يونايتد الموسم الجديد يوم 17 أغسطس المقبل بمواجهة أرسنال.