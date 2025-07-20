أماد ديالو: سنفوز كثيرا في الموسم المقبل مع أموريم

الأحد، 20 يوليه 2025 - 12:14

كتب : FilGoal

أماد ديالو - مانشستر يونايتد - توتنام

يثق أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد في قدرة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية الموسم المقبل.

واستهل يونايتد المباريات التحضيرية للموسم الجديد بتعادل سلبي مع ليدز يونايتد أمس السبت.

وقال ديالو: "أن نكون في أول 5 مراكز الموسم المقبل سيكون جيدا، آمل أن نحقق ذلك في نهاية الموسم لأنني أعتقد أننا نستحق ذلك".

أخبار متعلقة:
فوتبول إيطاليا: إنتر يرفض عروض مانشستر يونايتد وأتالانتا لضم إسبوسيتو ظهور كونيا الأول.. مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز دون أهداف وديا ذا أثليتك: برشلونة يصل لمرحلة متقدمة لضم راشفورد من مانشستر يونايتد ذا أثليتك: مانشستر يونايتد حصل على الضوء الأخضر من برينتفورد لضم مبيومو

وأضاف "على الجماهير أن تكون صبورة معنا، هناك مدرب جديد مع لاعبين جدد وأفكار جديدة، ونعلم أن الموسم الماضي لم يكن جيدا".

وواصل "لكن أعتقد أننا سنفوز كثيرا في الموسم المقبل مع أموريم وآمل أن نحقق الكثير من الأشياء الجيدة بنهاية الموسم".

وشهد لقاء يونايتد ضد ليدز مشاركة الثنائي الجديد ماتيوس كونيا ودييجو ليون.

ويستعد يونايتد لخوض سلسلة من المباريات الودية خلال الفترة التحضيرية للموسم المقبل.

وسيواجه يونايتد كل من وست هام وبورنموث وإيفرتون ثم يختتم الوديات بلقاء فيورنتينا الإيطالي يوم 9 أغسطس المقبل.

يذكر أن يونايتد أنهى موسم 2024-25 في المركز الـ 15 وهو الأسوأ للشياطين الحمر منذ 1974.

وخسر الفريق نهائي الدوري الأوروبي لصالح توتنام بهدف دون مقابل وهو ما يعني غيابهم عن المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

ويبدأ مانشستر يونايتد الموسم الجديد يوم 17 أغسطس المقبل بمواجهة أرسنال.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي أماد ديالو
نرشح لكم
سكاي: فشل مفاوضات سندرلاند وساسولو بشأن أرماند لورينت الصفقة الرابعة.. وست هام يضم كايل ووكر بيتيرز موقف برشلونة النهائي من صفقة لويس دياز تيليجراف: رقم مهول.. نيوكاسل يحدد سعر بيع إيزاك رومانو: العرض في الطريق.. مانشستر سيتي ينتظر جالاتاسراي لبيع إيدرسون رومانو: لن يستسلم.. بايرن ميونيخ يجهز العرض الثالث لضم لويس دياز غرامة محتملة وتنازلات وموعد التقديم.. تفاصيل انتقال راشفورد إلى برشلونة إيدي هاو: إيزاك سيستمر في نيوكاسل.. ولا يمكن تعويضه
أخر الأخبار
كما كشف في الجول.. إيبوكا يدعم هجوم الاتحاد السكندري 12 دقيقة | الدوري المصري
تقرير قطري: الوكرة يتمسك بـ حمدي فتحي ويلغي صفقة انتقاله لـ بيراميدز 13 دقيقة | المحترفون
تقرير: تخصيص جزء من مكافآت لاعبي منتخب اليونان لأسرة الراحل بالدوك 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: جيرونا يحاول ضم أوناحي ولكن 37 دقيقة | ميركاتو
الشرق الأوسط: الدرعية يضم مهاجم نيس 49 دقيقة | ميركاتو
النصر يتراجع عن قرار استبعاد لاعبه من معسكر النمسا ساعة | سعودي في الجول
تقرير برتغالي: جيوكيريس يقترب من مانشستر يونايتد ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - سيراميكا يرسل عرضا لـ وفاق سطيف لضم بوشامة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509618/أماد-ديالو-سنفوز-كثيرا-في-الموسم-المقبل-مع-أموريم