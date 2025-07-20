فوتبول إيطاليا: إنتر يرفض عروض مانشستر يونايتد وأتالانتا لضم إسبوسيتو

رفض إنتر عروضا من مانشستر يونايتد وأتالانتا من أجل ضم مهاجمه الشاب فرانشيسكو بيو إسبوسيتو.

وتألق صاحب الـ 20 عاما مع النيراتزوري في كأس العالم للأندية 2025 ويرى إنتر أنه ليس للبيع هذا الصيف.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" فإن إنتر رفض عرضا من مانشستر يونايتد الذي استفسر سابقا عن إمكانية ضم المهاجم اليافع في يناير الماضي عندما كان معارا لسبيزيا.

وحاول أتالانتا عرض فكرة ضم اللاعب خلال مفاوضات الناديين بشأن أديمولا لوكمان خلال الأيام الماضية.

وشارك بيو إسبوسيتو في آخر موسمين مع سبيزيا على سبيل الإعارة وسجل 22 هدفا في 79 مباراة.

وبقميص إنتر سجل أول أهدافه ضد ريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025.

الفريق الذي يقوده كريستيان كيفو فنيا ضم كل من لويس هنريكي وأنجي يوان بوني وبيتار سوسيتش ونيكولا زاليفسكي حتى الآن في الصيف الحالي.

فيما رحل مارتن ساتريانو وفيليبي ستانكوفيتش وخواكين كوريا وفالنتين كاربوني عن صفوفه حتى الآن.