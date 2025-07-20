فوتبول إيطاليا: إنتر يرفض عروض مانشستر يونايتد وأتالانتا لضم إسبوسيتو

الأحد، 20 يوليه 2025 - 11:25

كتب : FilGoal

فرانشيسكو إسبوسيتو - إنتر

رفض إنتر عروضا من مانشستر يونايتد وأتالانتا من أجل ضم مهاجمه الشاب فرانشيسكو بيو إسبوسيتو.

وتألق صاحب الـ 20 عاما مع النيراتزوري في كأس العالم للأندية 2025 ويرى إنتر أنه ليس للبيع هذا الصيف.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" فإن إنتر رفض عرضا من مانشستر يونايتد الذي استفسر سابقا عن إمكانية ضم المهاجم اليافع في يناير الماضي عندما كان معارا لسبيزيا.

أخبار متعلقة:
عودة ثنائيات ميسي.. إنتر ميامي يكتسح نيويورك ريد بولز بخماسية بعد 3 أشهر من نهاية الموسم.. المحكمة الرياضية تتوج إنتر كاشي بلقب الدرجة الثانية الهندية مدير إنتر الرياضي: أبلغنا أسلاني بالرحيل والاهتمام بهاكان طبيعي.. ونريد لوكمان ولكن رومانو: لوكمان اتفق مع إنتر.. ولكن

وحاول أتالانتا عرض فكرة ضم اللاعب خلال مفاوضات الناديين بشأن أديمولا لوكمان خلال الأيام الماضية.

وشارك بيو إسبوسيتو في آخر موسمين مع سبيزيا على سبيل الإعارة وسجل 22 هدفا في 79 مباراة.

وبقميص إنتر سجل أول أهدافه ضد ريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025.

الفريق الذي يقوده كريستيان كيفو فنيا ضم كل من لويس هنريكي وأنجي يوان بوني وبيتار سوسيتش ونيكولا زاليفسكي حتى الآن في الصيف الحالي.

فيما رحل مارتن ساتريانو وفيليبي ستانكوفيتش وخواكين كوريا وفالنتين كاربوني عن صفوفه حتى الآن.

إنتر مانشستر يونايتد أتالانتا فرانشيسكو بيو إسبوسيتو
نرشح لكم
بيلد: كأس أمم إفريقيا تدفع مدافع المغرب للرحيل من بايرن ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد موقف برشلونة النهائي من صفقة لويس دياز روديجير إلى السعودية؟ تغير في موقف ريال مدريد تقرير: استبعاد مودريتش وخيمينيز من معسكر ميلان في آسيا جلوبو: بنفيكا توصل لاتفاق لضم ريوس تقرير: ريال بيتيس يرغب في استعارة سيبايوس.. ورد ريال مدريد بعد ضمه بـ 30 مليون يورو.. آس: ريال مدريد قد يفسخ عقد رينيير
أخر الأخبار
مدرب فرانكفورت يلمح لرحيل إيكيتيكي ويستشهد بعمر مرموش 10 دقيقة | ميركاتو
اتحاد الكرة يستهدف منح 2250 مدربا رخصا تدريبية 19 دقيقة | الدوري المصري
بيلد: كأس أمم إفريقيا تدفع مدافع المغرب للرحيل من بايرن 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
فوتبول إيطاليا: إنتر يرفض عروض مانشستر يونايتد وأتالانتا لضم إسبوسيتو 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: ليفربول يتوصل لاتفاق نهائي مع فرانكفورت لضم إيكيتيكي 57 دقيقة | ميركاتو
الرياضية: محاولات لإقناع الهلال بالعدول عن قراره بشأن السوبر السعودي ساعة | سعودي في الجول
عودة ثنائيات ميسي.. إنتر ميامي يكتسح نيويورك ريد بولز بخماسية ساعة | أمريكا
ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد 10 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509614/فوتبول-إيطاليا-إنتر-يرفض-عروض-مانشستر-يونايتد-وأتالانتا-لضم-إسبوسيتو