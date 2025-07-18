رومانو: لوكمان اتفق مع إنتر.. ولكن

يقترب أديمولا لوكمان من إتمام انتقاله إلى إنتر، مع عقبة أخيرة في الطريق.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فقد توصل لوكمان إلى اتفاق كامل بشأن الشروط الشخصية مع الإنتر بعد اتصال مباشر تم بين الطرفين.

بذلك تم الاتفاق على عقد مدته 5 سنوات، وتبقى رغبة لوكمان واضحة في الانضمام إلى إنتر على وجه التحديد من بين الأندية المهتمة بضمه.

على الجانب الآخر لا يزال أتالانتا يتمسك بعرض يزيد عن مبلغ 40 مليون يورو الذي عرضه إنتر بالفعل.

وتشير التقارير إلى رغبة أتالانتا في الحصول على 50 مليون يورو.

وينتهي عقد لوكمان مع أتالانتا صيف 2027، وقد انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

وشارك مع الفريق الإيطالي في 118 مباراة تمكن من تسجيل 52 هدفا وصناعة 25 هدفا.

لوكمان الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024، حقق وصافة كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع منتخب نيجيريا.

وعلى مستوى النادي فاز لوكمان بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، وأنهى الموسم في المركز الرابع وينافس حاليا في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك حافظ لوكمان على الجائزة للاعب نيجيري للعام الثاني على التوالي، بعد تتويج فيكتور أوسيمين بها في الموسم الماضي.

كما أصبح سادس لاعب نيجيري يفوز بالجائزة، بعد رشيدي ياكيني وإيمانويل أمونيكي ونوانكو كانو وفيكتور إيكبيبا وفيكتور أوسيمين.

وهي الجائزة السابعة للاعبين النيجيريين، حيث فاز بها كانو مرتين في 1996 و1999.