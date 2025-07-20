تقرير: ريال بيتيس يرغب في استعارة سيبايوس.. ورد ريال مدريد

يرغب نادي ريال بيتيس في استعارة داني سيبايوس لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة آس فإن ريال بيتيس يدرس استعارة سيبايوس، لكن ريال مدريد يرفض هذه الصيغة ويريد بيعه بشكل دائم.

وقال اللاعب الإسباني للصحفيين في وقت سابق: "ريال بيتيس بيتي وسيظل كذلك دائما، آمل أن يكون بابه مفتوحا لي، سنتحدث عن مستقبلي بعد هذا الأسبوع إذ لم نجتمع بعد".

وينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد صيف 2027.

وشارك سيبايوس مع ريال مدريد هذا الموسم في 43 مباراة، لم يتمكن من تسجيل أهداف، وصنع هدفين.

وتكون سيبايوس في ريال بيتيس وتدرج في الفئات السنية للفريق حتى لعب في الفريق الأول ثم انتقل إلى ريال مدريد وأرسنال وعاد مرة أخرى للملكي.

وتعاقد ريال مدريد في الميركاتو الصيفي حتى الآن مع ترينت أليكساندر أرنولد من ليفربول وفرانكو ماستانتونو من ريفر بليت على أن ينضم بعد بلوغه عامه الـ18.

وكذلك ألفارو كاريراس من بنفيكا ودين هاوسن من بورنموث.

بينما رحل لوكا مودريتش إلى ميلان وخيسوس فاييخو إلى ألباسيتي ولوكاس فاسكيز.