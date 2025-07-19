رومانو: العرض في الطريق.. مانشستر سيتي ينتظر جالاتاسراي لبيع إيدرسون

ينتظر مانشستر سيتي تحرك جالاتاسراي التركي لضم حارسه البرازيلي إيدرسون مورايش.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن جالاتاسراي يستعد لتقديم عرضه الرسمي في الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبه لا يمانع سيتي الاستماع والتفاوض.

وارتبط اسم إيدرسون بمغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف، في ظل اهتمام بعض الأندية السعودية بضمه.

وقال إيدرسون في تصريحات سابقة نقلتها شبكة ذا أثليتك: "مستقبلي في مانشستر سيتي، بعض الأصدقاء يرسلون لي الكثير من الأخبار، لكن 99% منها كاذبة".

وأضاف البرازيلي "سأبقى مع مانشستر سيتي، هذا يمنحني كل الحماس لمحاولة التتويج من جديد بالدوري الإنجليزي و دوري أبطال أوروبا أيضًا".

ويتبقى في تعاقد إيدرسون مع مانشستر سيتي موسم واحد فقط.

الحارس البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف مانشستر سيتي في عام 2017 قادما من بنفيكا البرتغالي.

وحقق إيدرسون مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 6 مرات، وكأس إنجلترا مرتين وكأس الرابطة 4 مرات وكأس الدرع الخيرية 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.