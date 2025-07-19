رومانو: العرض في الطريق.. مانشستر سيتي ينتظر جالاتاسراي لبيع إيدرسون

السبت، 19 يوليه 2025 - 23:46

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - إيدرسون

ينتظر مانشستر سيتي تحرك جالاتاسراي التركي لضم حارسه البرازيلي إيدرسون مورايش.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن جالاتاسراي يستعد لتقديم عرضه الرسمي في الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبه لا يمانع سيتي الاستماع والتفاوض.

وارتبط اسم إيدرسون بمغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف، في ظل اهتمام بعض الأندية السعودية بضمه.

وقال إيدرسون في تصريحات سابقة نقلتها شبكة ذا أثليتك: "مستقبلي في مانشستر سيتي، بعض الأصدقاء يرسلون لي الكثير من الأخبار، لكن 99% منها كاذبة".

وأضاف البرازيلي "سأبقى مع مانشستر سيتي، هذا يمنحني كل الحماس لمحاولة التتويج من جديد بالدوري الإنجليزي و دوري أبطال أوروبا أيضًا".

ويتبقى في تعاقد إيدرسون مع مانشستر سيتي موسم واحد فقط.

الحارس البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف مانشستر سيتي في عام 2017 قادما من بنفيكا البرتغالي.

وحقق إيدرسون مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 6 مرات، وكأس إنجلترا مرتين وكأس الرابطة 4 مرات وكأس الدرع الخيرية 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إيدرسون
نرشح لكم
موقف برشلونة النهائي من صفقة لويس دياز تيليجراف: رقم مهول.. نيوكاسل يحدد سعر بيع إيزاك رومانو: لن يستسلم.. بايرن ميونيخ يجهز العرض الثالث لضم لويس دياز غرامة محتملة وتنازلات وموعد التقديم.. تفاصيل انتقال راشفورد إلى برشلونة إيدي هاو: إيزاك سيستمر في نيوكاسل.. ولا يمكن تعويضه تقرير: الساعات الأخيرة.. إيكيتيكي على أعتاب ليفربول رومانو: روما يتفق مع برايتون على استعارة فيرجسون وصلت تعاقداته 115 مليون يورو.. رومانو: لورينتي يطير لإنجلترا للانضمام لـ سندرلاند
أخر الأخبار
ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
موقف برشلونة النهائي من صفقة لويس دياز ساعة | الدوري الإسباني
استبعاد رباعي النصر السعودي من معسكر النمسا 2 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يتدرب على فترتين في معسكر تونس.. ومحاضرة بين ريبيرو واللاعبين 2 ساعة | الدوري المصري
تيليجراف: رقم مهول.. نيوكاسل يحدد سعر بيع إيزاك 2 ساعة | سعودي في الجول
سجل مجددا.. دي ماريا يقود روازريو للفوز الأول بالدوري الأرجنتيني أمام لانوس 2 ساعة | أمريكا
روديجير إلى السعودية؟ تغير في موقف ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: استبعاد مودريتش وخيمينيز من معسكر ميلان في آسيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509596/رومانو-العرض-في-الطريق-مانشستر-سيتي-ينتظر-جالاتاسراي-لبيع-إيدرسون