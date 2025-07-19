عودة بعد عامين في السودان.. مواجهة منتظرة بين الهلال والمريخ لحسم لقب بطولة النخبة

انتصر الهلال والمريخ في الجولة السادسة وقبل الأخيرة من بطولة النخبة السودانية، والتي تقام حاليا في السودان.

وتوقف موسم 2022-23 من الدوري السوداني في أبريل 2023 بسبب الحرب، وبعد أكثر من عامين من الأحداث السياسية تعود الفرق السودانية للعب على أرضها، إذ شارك الهلال والمريخ الموسم المنقضي في الدوري الموريتاني للتغلب على توقف المسابقات المحلية من أجل الاستعداد بشكل أفضل للمشاركة القارية.

وتقام حاليا بطولة النخبة بمشاركة 8 فرق سودانية هي: الهلال – المريخ – الميرغني كسلا – حي الوادي نيالا – الزمالة أم رواية – الأمل عطبرة – المريخ الأبيض – الأهلي مدني، وبدأت في الرابع من يوليو الجاري وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل 22 يوليو.

والهدف من المسابقة تحديد هوية الفرق المشاركة قاريا الموسم المقبل.

وتستضيف مدينتي الدامر وعطبرة البطولة، حيث تبعد الدامر 430 كيلومترا، فيما تبعد عطبرة أيضا 320 كيلومترا عن الخرطوم عاصمة السودان.

وفي الجولة السادسة وقبل الأخيرة، انتصر المريخ على الأمل عطبرة بهدف دون رد ليواصل تصدر الترتيب.

فيما اكتسح الهلال خصمه المريخ الأُبيض بنتيجة 5-0.

ويتصدر المريخ الترتيب برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، فيما يأتي خلفه الهلال برصيد 11 نقاط، قبل جولة الحسم.

وستقام مباراة الهلال مع المريخ على ملعب الدامر يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة لحسم البطل.

ويتأهل بطل ووصيف المسابقة إلى دوري أبطال إفريقيا فيما يصل صاحبي المركزين الثالث والرابع للكونفدرالية الموسم المقبل.

يذكر أن الهلال وصل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي وودع على يد الأهلي، فيما ودع المريخ من الدور التمهيدي الثاني بالخسارة من الجيش الملكي.