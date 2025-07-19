غرامة محتملة وتنازلات وموعد التقديم.. تفاصيل انتقال راشفورد إلى برشلونة

السبت، 19 يوليه 2025 - 23:11

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد

يقترب برشلونة من حسم صفقة ضم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن برشلونة سيضم اللاعب على سبيل الإعارة مجانا مع تحمل راتبه، مع وجود خيار شراء مقابل 35 مليون يورو.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن الانتقال قد يتضمن غرامة مالية إذا لم يفعل برشلونة خيار الشراء.

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وخفض راشفورد جزءا من راتبه حتى يتمكن من الانضمام لبرشلونة ويتم تسجيله دون مشاكل.

وكشف بن جاكوبز صحفي توك سبورت إن برشلونة سيدفع 10 ملايين يورو لراشفورد في عام الإعارة.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن راشفورد سيجري الفحص الطبي الأحد أو الاثنين، على أن يتم تقديمه يوم الثلاثاء.

وسيصل راشفورد إلى برشلونة خلال ساعات لإنهاء هذه الإجراءات، تمهيدا للمشاركة في الجولة الآسيوية.

ويبحث برشلونة على لاعب هجومي يستطيع شغل مركزي الجناح والمهاجم ويرى في راشفورد خيارا جذابا.

ويضع برشلونة مركز الجناح الأيسر كأولوية من أجل تدعيمه للموسم المقبل.

ووافق هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على إتمام التعاقد مع راشفورد.

وحسب التقارير الإنجليزية رفض راشفورد لعرض سعودي بمرتب كبير ويريد فقط أن ينتقل لبرشلونة.

وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد صيف 2028، وعاد ليونايتد من جديد بعد إعارة مع نادي أستون فيلا يناير الماضي.

وشارك راشفورد مع أستون فيلا الموسم الماضي في 17 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف.

راشفورد خاض مسيرته كاملة مع الشياطين الحمر، ولم يخرج من النادي سوى في فترة الإعارة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ماركوس راشفورد
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