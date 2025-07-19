الزمالك يعلن تعيين أحمد سمير نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين

أعلن بدر حامد رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك تعيين أحمد سمير نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين.

وقال حامد للمركز الإعلامي لناديه: "تعيين أحمد سمير نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين نظرا لما يتمتع به من خبرات وكفاءة فنية عالية".

وكان FilGoal.com قد كشف سابقا عن استقرار الزمالك لتعيين المدرب المساعد السابق للفريق الأول في منصب نائب المدير الفني للقطاع خلفا لحازم إمام.

ويتواجد حازم إمام حاليا ضمن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وكان أحمد سمير في منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق للقلعة البيضاء الذي قاده أيمن الرمادي.

وتوج سمير مع الزمالك في هذه الفترة ببطولة كأس مصر بعد الفوز في النهائي على بيراميدز بركلات الترجيح.

وكان سمير قد اعتذر للنادي الأولمبي عن عدم استكمال العمل معه وسدد الشرط الجزائي المقدر بشهرين من العقد قبل الانضمام وقتها للجهاز الفني للرمادي.