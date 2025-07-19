خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية

السبت، 19 يوليه 2025 - 18:27

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - وسام أبو علي

يتجه الأهلي للموافقة على عرض كولومبوس كرو الأمريكي لبيع وسام أبو علي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة في الرتوش الأخيرة بين الطرفين.

ووصل عرض الفريق الأمريكي 7.5 مليون دولار وربما يرتفع، بالإضافة لـ 1.5 مليون دولار مكافآت و15% نسبة إعادة بيع مستقبلي.

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وسبق أن كشف آدم وطني الوسيط في عرض كولومبوس كرو الأمريكي لوسام أبو علي لاعب الأهلي عن وجود تطورات إيجابية في المفاوضات خلال الفترة الماضية.

وقال وطني لـ FilGoal.com: "هناك تطورات إيجابية ومرونة خلال في المفاوضات بين كولومبوس كرو والأهلي خلال الساعات الماضية حول إمكانية انتقال وسام أبو عل ونعمل على تقليل الفجوات بين طلبات الفريقين".

يذكر أن العرض السابق المقدم للأهلي من الفريق الأمريكي كان 7.5 مليون دولار بالإضافة إلى مليون دولار مكافآت إضافية و10% من إعادة البيع، حسبما صرّح وطني لـ FilGoal.com.

وأعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس. (طالع التفاصيل)

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وخاض صاحب الـ 26 عاما مع الأهلي 60 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 10 وتوج بلقب هداف الدوري المصري 2023-24.

وسجل وسام في آخر ظهور له مع الأهلي هاتريك ضد بورتو في كأس العالم للأندية.

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