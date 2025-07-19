مصدر مقرب من وسام لـ في الجول: كولومبوس يستعد لتقديم عرض أعلى لـ الأهلي

لا يزال نادي كولومبوس كرو الأمريكي متمسك بضم وسام أبو علي مهاجم الأهلي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "نادي كولومبوس لم يعدل عرضه للأهلي حتى الآن لكنه يخطط لذلك حرصا منه على إتمام الاتفاق مع وسام وضمه".

وأضاف "كولومبوس يتعامل بهدوء في الصفقة لأن القيد في أمريكا لم يبدأ بعد ولديه الكثير من الوقت".

وواصل "ننتظر خلال الساعات المقبلة أن يرسل كولومبوس عرضا محسنا للأهلي ونسعى للتوصل لاتفاق".

وأتم تصريحاته "هناك أندية أخرى في أوروبا وأمريكا استفسرت عن طلبات الأهلي لبيع وسام ولكن لم يتقدم أي منهم بعرض رسمي".

وكشف آدم وطني الوسيط في عرض كولومبو كرو الأمريكي لوسام أبو علي لاعب الأهلي عن وجود تطورات إيجابية في المفاوضات خلال الفترة الماضية.

وقال وطني لـ FilGoal.com: "هناك تطورات إيجابية ومرونة خلال في المفاوضات بين كولومبوس كرو والأهلي خلال الساعات الماضية حول إمكانية انتقال وسام أبو عل ونعمل على تقليل الفجوات بين طلبات الفريقين".

وسبق أن أبدى آدم وطني استياءه من طريقة تعامل النادي الأحمر مع ملف رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق.

وقال وطني في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مفاوضات انتقال وسام أقرب للفشل لأن كولومبوس كرو لن يتفاوض مرة أخرى مع الأهلي".

وكشف "لقد قدم 3 عروضا ورفع عرضه من 5.25 مليون دولار إلى 7.5 مليون دولار بالإضافة إلى مليون دولار مكافآت إضافية و10% من إعادة البيع".

وأوضح "الأهلي لم يحترمنا ولم يلتزم بكلمته معنا. كلما طلبوا منا عرضا برقم معين مع وعد بقبوله نأتي به فيتم رفضه".

واختتم "بهذا الشكل لن يلعب وسام مجددا مع الأهلي ومن الصعب أن يتكرر هذا العرض لأن عمره 26 عاما".

وأعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس صباح اليوم الخميس. (طالع التفاصيل)

وقرر محمد يوسف المدير الرياضي عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس.

وتسافر بعثة الأهلي غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

وأوضح يوسف سبب الاستبعاد نظرا لعدم إجراء اللاعب القياسات البدنية والإشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة.

فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

وقال يوسف عبر قناة الأهلي أمس الأربعاء: "قصة وسام أبو علي ببساطة أنه يمتلك عرضا أمريكيا لم يُلب طلبات الأهلي، وحتى الآن هو على قوة النادي وتغيب عن التدريبات وتم تطبيق اللائحة عليه وفقا لبنودها".

وأضاف "انضمام مصطفى محمد للأهلي؟ لم أعقد أي اجتماع مع اللاعب أو وكيله منذ أن توليت المسؤولية".

وأتم "تدعيم مركز الهجوم حال رحيل وسام أبو علي محل دراسة، ومن السابق لأوانه الحديث عن كيف نفكر في هذا الأمر".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن وسام أبو علي اجتمع مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي وخوسيه ريبيرو مدرب الفريق.

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.