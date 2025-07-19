ذا أثليتك: برشلونة يصل لمرحلة متقدمة لضم راشفورد من مانشستر يونايتد

السبت، 19 يوليه 2025 - 17:22

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد

وصل برشلونة لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع مانشستر يونايتد من أجل ضم ماركوس راشفورد.

وحسبما كشفت شبكة "ذا أثليتك" فإن برشلونة قدّم عرضا عن طريق وسطاء لـ مانشستر يونايتد لاستعارة راشفورد مع وجود بند أحقية الشراء.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد موافق لكن الصفقة لم تتم بعد، والمحادثات وصلت لمراحلها الأخيرة حاليا.

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ويبحث برشلونة على لاعب هجومي يستطيع شغل مركزي الجناح والمهاجم ويرى في راشفورد خيارا جذابا.

ويضع برشلونة مركز الجناح الأيسر كأولوية من أجل تدعيمه للموسم المقبل.

ووافق هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على إتمام التعاقد مع راشفورد.

وحسب التقارير الإنجليزية رفض راشفورد لعرض سعودي بمرتب كبير ويريد فقط أن ينتقل لبرشلونة.

وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد صيف 2028، وعاد ليونايتد من جديد بعد إعارة مع نادي أستون فيلا يناير الماضي.

وشارك راشفورد مع أستون فيلا الموسم الماضي في 17 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف.

ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد برشلونة
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