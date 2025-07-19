كما كشف في الجول.. رابطة الأندية تعلن موعد قرعة الدوري المصري 2025-26

السبت، 19 يوليه 2025 - 19:07

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المصرية موعد إقامة قرعة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وكان FilGoal.com قد كشف عن موعد القرعة في وقت سابق(طالع التفاصيل).

وستقام القرعة يوم الأحد الموافق 27 يوليو الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا بمركز المنتخبات الوطنية مشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر.

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وأشارت الرابطة إلى أن بداية الموسم الجديد ستكون يوم 8 أغسطس وينتهي في شهر مايو 2026.

وسيقام دوري الموسم المقبل بمشاركة 21 فريقًا، حيث تخوض الفرق الدور الأول بشكل طبيعي.

وسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني، بواقع مجموعة لتحديد البطل والفرق المؤهلة إفريقيًا، ومجموعة للهبوط.

ويهبط في الموسم الجديد 4 فرق، على أن يتأهل 3 فرق من دوري المحترفين، ليصبح عدد فرق الموسم التالي 20 فريقًا.

ويحمل الأهلي لقب الموسم المنصرم بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.

رابطة الأندية الدوري المصري
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