في الجول يكشف الموعد الأقرب لقرعة الموسم الجديد من الدوري

تنتظر أندية مسابقة الدوري، إبلاغها بالموعد الرسمي لقرعة الموسم الجديد 2025-2026.

ويحمل الأهلي لقب الموسم المنصرم بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الموعد الأقرب لإقامة قرعة الموسم الجديد للدوري المصري 27 يوليو الجاري.

كما علم FilGoal.com أن حتى الآن لم يتم إبلاغ الأندية بالموعد الرسمي.

ويشهد يوم 8 أغسطس المقبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025 من مسابقة الدوري المصري.

وسيقام دوري الموسم المقبل بمشاركة 21 فريقا، حيث تخوض الفرق الدور الأول بشكل طبيعي.

وسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني، بواقع مجموعة لتحديد البطل والفرق المؤهلة إفريقيا، ومجموعة للهبوط.

ويهبط الموسم الجديد 4 فرق، على أن يتأهل 3 فرق من دوري المحترفين، ليصبح الموسم التالي 20 فريقا.

وينطلق دوري الموسم الجديد في أغسطس المقبل، على أن ينتهي في شهر مايو 2025 قبل انطلاق كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية.