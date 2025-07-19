بعد 7 مواسم مع نيوكاسل.. ليدز يتعاقد مع لونجستاف

أتم نادي ليدز يونايتد إجراءات التعاقد مع شون لونجستاف لاعب وسط نيوكاسل.

وغادر لونجستاف نيوكاسل بعدما قضى 7 مواسم بين صفوفه.

وأعلن ليدز يونايتد اليوم السبت ضم لونجستاف بعقد طويل الأمد.

ويبلغ لونجستاف من العمر 27 عاما وبدأ مشواره مع نيوكاسل في موسم 2018-2019.

وخاض لونجستاف 214 مباراة مع نيوكاسل وأحرز خلالها 16 هدفاً ومنح 11 تمريرة حاسمة.

وعاد ليدز رفقة سندرلاند ويبرنلي لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026 مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد ضد أرسنال يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2025.