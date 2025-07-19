الشرق الأوسط: فيورنتينا يرغب في إعادة كيسيه للدوري الإيطالي

يرغب نادي فيورنتينا الإيطالي في التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه لاعب أهلي جدة السعودي.

ويمتد تعاقد كيسيه مع أهلي جدة حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن فيورنتينا دخل في مفاوضات جادة مع فرانك كيسيه لاعب أهلي جدة لضمه هذا الصيف بناء على طلب ستيفانو بيولي مدرب الفريق الجديد.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن بيولي يرغب في تدريب كيسيه مجددا بعدما اجتمعا سويا في ميلان قبل عدة أعوام وتوجا بلقب الدوري.

وانتقل كيسيه من ميلان لبرشلونة ثم إلى أهلي جدة الذي توج معه بلقب دوري أبطال آسيا.

فيما رحل بيولي عن تدريب ميلان واتجه لتدريب النصر السعودي ثم عاد لفيورنتينا.

ولعب فرانك كيسيه 77 مباراة مع أهلي جدة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 9 أهداف أخرى.