فوت ميركاتو: إيزاك منفتح على الانتقال للهلال السعودي
السبت، 19 يوليه 2025 - 13:05
كتب : FilGoal
لا يمانع السويدي ألكسندر إيزاك الانتقال لصفوف الهلال السعودي خلال هذا الصيف.
أليكساندر إيزاك
النادي : نيوكاسل يونايتد
وارتبط مهاجم نيوكاسل بالانتقال لنادي ليفربول خلال الأيام الماضية.
وبحسب فوت ميركاتو الفرنسي، فإن ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل منفتح على الانتقال لصفوف الهلال السعودي خلال هذا الصيف.
ومنح المهاجم السويدي الضوء الأخضر بشكل مبدئي لبدء المفاوضات مع الهلال.
نرشح لكم
الشرق الأوسط: فيورنتينا يرغب في إعادة كيسيه للدوري الإيطالي تقرير: أوباميانج يفضل العودة لـ مارسيليا على البقاء بالدوري السعودي فوت ميركاتو: إيزاك يمنح الهلال الضوء الأخضر تقرير سعودي: الاتفاق يقترب من ضم نجم أورلاندو بايرتس سبورت: منقذ برشلونة.. أليماني يقترب من الأهلي السعودي شاموسكا يعود لتدريب التعاون السعودي مجددا دي مارزيو: إنزاجي يطالب الهلال بالتعاقد مع إيزاك تقارير: النصر يتمم ثاني صفقاته الصيفية