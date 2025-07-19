فوت ميركاتو: إيزاك منفتح على الانتقال للهلال السعودي

السبت، 19 يوليه 2025 - 13:05

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك - نيوكاسل - أرسنال

لا يمانع السويدي ألكسندر إيزاك الانتقال لصفوف الهلال السعودي خلال هذا الصيف.

وارتبط مهاجم نيوكاسل بالانتقال لنادي ليفربول خلال الأيام الماضية.

وبحسب فوت ميركاتو الفرنسي، فإن ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل منفتح على الانتقال لصفوف الهلال السعودي خلال هذا الصيف.

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ومنح المهاجم السويدي الضوء الأخضر بشكل مبدئي لبدء المفاوضات مع الهلال.

وبحسب جيانلوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة سكاي إيطاليا، فإن سيموني إنزاجي مدرب الهلال طلب التعاقد مع إيزاك.

ولن تكون مهمة الهلال سهلة في التعاقد مع إيزاك في ظل رغبة نيوكاسل في الاحتفاظ بخدمات اللاعب.

إضافة إلى ذلك، يرغب ليفربول بقوة في التعاقد معه.

واتجه الهلال للتفاوض مع إيزاك بعدما فشلت محاولاته في إقناع النيجيري فيكتور أوسيمين بالانتقال لصفوفه.

وينتهي عقد المهاجم السويدي صيف 2028 مع نيوكاسل.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 27 هدف، وصناعة 6 أهداف.

إيزاك الهلال
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