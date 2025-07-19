رغم رغبة دياز.. ليفربول يرفض عرض بايرن ميونيخ الثاني

السبت، 19 يوليه 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

يواصل ليفربول رفض التخلي عن جناحه الكولومبي لويس دياز، رغم إصرار بايرن ميونيخ على ضمه.

ووفقا لصحيفة ماركا، فإن ليفربول رفض العرض الثاني من بايرن ميونيخ لضم دياز.

وبحسب الصحفي فلوريان بلاتنبيرج من سكاي سبورتس، فإن دياز أبلغ ليفربول برغبته في الانضمام إلى بايرن ميونيخ.

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على الجانب الآخر تشير ماركا إلى رغبة ليفربول في مبلغ يقارب 80 مليون يورو للاستغناء عن الجناح الكولومبي.

ورغم الوضع الاقتصادي لبرشلونة، إلا أنه مستمر في مراقبة الموقف.

وأرسل بايرن العرض الثاني لليفربول من أجل الموافقة على ضم لويس دياز مقابل 67.5 مليون يورو، وهو ما قوبل بالرفض.

ورفض ليفربول العرض الأول المقدم من بايرن ميونيخ بقيمة 52 مليون يورو.

وتوقفت المفاوضات منذ الحادث المأساوي بوفاة ديوجو جوتا، حيث لم يُجر بايرن أي مفاوضات مع ليفربول بشأن الصفقة احترامًا وتقديرًا للموقف.

وينتهي عقد لويس دياز مع الريدز صيف 2027.

وارتبط اسم دياز مؤخرا بالانتقال للنصر السعودي أو بايرن ميونيخ وكذلك برشلونة.

وقدم دياز أفضل مواسمه مع ليفربول حين سجل 13 هدفًا وصنع 5، وهي أفضل أرقامٍ في مسيرته.

وانضم لويس دياز من بورتو في يناير 2022 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني بعقد مدته 6 سنوات.

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