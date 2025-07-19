ياسين مرعي.. تحد أمام ريبيرو وإحصائيات كبيرة ولكن

السبت، 19 يوليه 2025 - 00:25

كتب : محمد رؤوف

ياسين مرعي مدافع الأهلي

يواجه ياسين مرعي مدافع الأهلي الجديد تحد كبير أمام الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق.

ياسين مرعي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكذلك لدى مدافع فاركو السابق إحصائيات كبيرة خلال الموسم الماضي 2024-2025 من الممكن أن يكون متفوقا على مدافعي الأهلي ولكن هناك تفاصيل يجب أن يتم وضعها في الحسبان.

ويستعرض FilGoal.com تحديات ياسين مرعي والإحصائيات وتوضيحها.

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لماذا يحتاج ريبيرو إلى مرعي؟

يجب إيضاح أولا لماذا يحتاج ريبيرو إلى مرعي في فريقه بعد تواجد أشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد رمضان.

لكن في كأس العالم للأندية كان واضحا أن ريبيرو يعتمد على التدرج بالكرة من الخلف للأمام على الأرض بتمريرات قصيرة.

وواجه الأهلي بعض الصعوبات وقتها لاختلاف الأسلوب بينه وبين مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي.

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وكان أشرف داري من أكثر المدافعين الذين عانوا من بناء اللعب بطريقة ريبيرو.

لذلك احتاج ريبيرو إلى مدافع أفضل في مرحلة البناء من الخط الخلفي ولذلك وقع الاختيار على ياسين مرعي مدافع فاركو.

إحصائيات مرعي الكبيرة

خلال إحصائيات اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في الموسم الماضي 2024-2025 في بطولة الدوري، يظهر أن تمريراته الناجحة وصلت إلى 759 تمريرة.

دقة التمريرات وصلت نسبتها إلى 80%، لكن شرح هذه التمريرات يجب توضيحها كما يلي:

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بالنسبة للاعبين أصحاب القدم اليسرى يعد مرعي ثاني أكثر مدافع في نسبة التمريرات الصحيحة في الدوري الموسم الماضي بعد مصطفى العش لاعب الأهلي.

264 تمريرة كانت في منتصف ملعب الخصم بفارق 4 تمريرات فقط عن العش المتصدر.

وهو ثاني أكثر مدافع في إحصائية التمريرات في الثلث الهجومي بـ 82 تمريرة بعد مصطفى العش.

هناك إحصائيات أكثر دقة حول الـ Passing Direction لكنها لم تتوافر.

ماذا عن الدفاع؟

الأهلي عانى أيضا في كأس العالم للأندية من مستوى الدفاع، لذلك كان يحتاج الأحمر إلى مدافع قوي.

ارتكب مرعي 3 ركلات جزاء وهذا عدد كبير عليه أن يطوره جيدا.

قطع الكرة 14 مرة بنسبة نجاح 70%.

فاز في 84 ثنائية أرضية بنسبة 68.3%.

فاز في 40 ثنائية هوائية بنسبة 67.8%.

اعتراضات الكرة 17 مرة.

ارتكب 10 أخطاء.

استرداد الكرة 52 مرة.

تمت مراوغته 4 مرات.

حصل على 6 بطاقات صفراء ولم يطرد.

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رغم أن أرقام مرعي جيدة، إلا أن يجب توضيح أن الفرق التي تستقبل اللعب ولا تعتمد على الهجوم كثيرا وتميل للتوازن أو الدفاع أكثر من الزمالك والأهلي وبيراميدز على سبيل المثال.

لذلك توجد فرصة لمدافعيهم وحراس مرماهم لمواجهة ثنائيات أكثر وفرصهم تزيد في قطع الكرات واستردادها والتصديات مثلا.

لذلك إحصائيات مرعي، لكنه أمام تحد صعب لإثبات ذلك مع الأهلي خاصة في الجانب الذي يحتاجه الإسباني كثيرا وهو بناء اللعب.

مثال على ذلك، داري قطع الكرة في بطولة الدوري للموسم الماضي 6 مرات وفاز في 45 ثنائية أرضية و25 هوائية واعترض الكرة 6 مرات وتمت مراوغته مرة واحدة.

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أرقام مرعي تبدو أفضل كثيرا لكن مع الأخذ في الاعتبار أن الأهلي يستحوذ على الكرة في أكثرية المباريات لذلك لا يتعرض مدافعيه لمواقف كثيرة عكس فاركو.

سنرى كيف سيتعامل مرعي مع الأمر وكيف سيثبت لريبيرو أنه يمتلك ما يحتاجه لتطبيق أسلوب لعبه.

الأهلي ياسين مرعي خوسيه ريبيرو
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