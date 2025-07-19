تقرير سعودي: الاتفاق يقترب من ضم نجم أورلاندو بايرتس

السبت، 19 يوليه 2025 - 00:18

كتب : FilGoal

ريليبوهيلي موفوكينج لاعب أورلاندو بايرتس

يقترب ريليبوهيلي موفوكينج لاعب أورلاندو بايرتس من الانتقال لصفوف الاتفاق السعودي.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن الاتفاق يقترب من ضم اللاعب الجنوب إفريقي.

وستكلف الصفقة خزائن الفريق السعودي 700 ألف يورو.

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ويعد الجابوني إيمريك بيير أوباميانج الأقرب لتدعيم هجوم الاتفاق بعد رحيله عن القادسية.

الجناح الشاب صاحب الـ 20 ارتبط اسمه من قبل فريق برشلونة الرديف وأندية فرنسية في وقت سابق.

وخاض اللاعب الشاب 89 مباراة سجل 18 هدفا وصنع 22 وتوج بـ 3 ألقاب مع القراصنة.

وساهم الموسم الماضي تحت قيادة خوسيه ريبيرو في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وودع على يد بيراميدز بطل المسابقة.

وضم الاتفاق حتى الآن كل من أوندريش دودا من هيلاس فيرونا وساموكا من أورينتل البرتغالي.

ورحل عن صفوف الفريق بيرات أوزديمير لباشاكشهير وديميري جاراي لبرمنجهام سيتي في صفقتي انتقال حر.

أورلاندو بايرتس الاتفاق السعودي ريليبوهيلي موفوكينج
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