الصفقة السادسة.. كهرباء الإسماعيلية يضم محمد سعيد من المجد الإماراتي

السبت، 19 يوليه 2025 - 00:00

كتب : رضا السنباطي

محمد سعيد - كهرباء الإسماعيلية

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية التعاقد مع محمد سعيد قادما من المجد الإماراتي.

وأتم اللاعب التوقيع والانتقال بشكل رسمي في معسكر الفريق بالقاهرة.

وضم النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز كل من محمد أوناجم وعمر السعيد ومحمد فاروق وعلي الجابري وعبد الفتاح شتا.

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ويتولى رضا شحاتة تدريب الفريق في أول ظهور له في الدوري الممتاز.

وتأهل كهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

ولأول مرة سيمثل محافظة الإسماعيلية فريقين في نفس الموسم بتاريخ الدوري المصري منذ موسم 2013-14 عندما شارك القناة آنذاك.

وسيحمل كهرباء الإسماعيلية رقم النادي 76 في تاريخ الأندية المشاركة في الدوري المصري منذ بدايته عام 1948.

وسيخوض الكهرباء الذي تأسس عام 1980 الدوري الموسم المقبل بنظامه الاستنائي بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء هبوط فريق الدوري المصري لدوري المحترفين.

محمد سعيد كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
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